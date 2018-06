Carlos Tejada: ‘Odebrecht nos demandó por poliducto Pascuales-Cuenca’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Carlos Tejada, gerente general de Petroecuador.



¿Qué pasó con las demandas contra Petroecuador luego de dar por terminados los contratos en la Refinería Esmeraldas?



En estos seis meses nos hemos sentado a revisar uno por uno los contratos. Se contrató a la Espe para que nos ayude a analizar los proyectos. Estamos a puertas de darle una salida: unos por mutuo acuerdo, otros por terminación unilateral y otros con el cierre de los contratos. Así podemos retomar los trabajos relacionados con estos procesos.



¿A cuánto ascienden los reclamos de esas firmas?



No sé realmente. Por ejemplo, un contrato de tratamiento de condensados fue firmado por USD 21 millones, luego aparecieron 27 millones y de pronto se identificó que era grande y había sobreprecios. Tengo un juicio de USD 168 millones de Odebrecht.



¿Por qué le demandó Odebrecht?



Dice que no se le ha pagado en el poliducto Pascuales-Cuenca.



Pero Petroecuador ejecutó las garantías del contrato del poliducto, por incumplimiento del contrato. ¿Cuánto cobró Petroecuador por esto?



USD 18 millones.



¿Cuántos juicios enfrenta Petroecuador?



Son más de 100.



La Contraloría, en su informe sobre la deuda pública, recomendó dejar sin efecto el convenio de cooperación para que Petroecuador consiga préstamos para Finanzas. ¿Cómo avanza este proceso?



Está en trámite. Hemos enviado todos los documentos a fin de que se termine este convenio en el corto plazo.



¿Cuántos funcionarios o exfuncionarios están observados por Contraloría?



No tengo el dato exacto, son algunos.



El organismo de control también recomendó que Finanzas restituya a Petroecuador los USD 970 millones por el crédito del banco ICBC. ¿Se resolvió?



Hoy (martes 5 de junio del 2018) firmamos este acuerdo. Ya tenemos todo debidamente revisado. Para los pagos se establecerá un cronograma de restitución.



¿Cómo se logrará la independencia financiera de Petroecuador?



Existe una responsabilidad definida por el presidente de la República, que delegó al Ministerio de Hidrocarburos y, en particular, al Ministro (Carlos Pérez) para que todos los temas de fusión e independencia sean manejados de manera centralizada.



¿Por qué se depositaron en la cuenta Flar USD 400 millones que ingresaron en enero por una preventa? ¿Esos recursos no eran para garantizar un crédito con el multilateral?



Esto forma parte de los valores que deben ser restituidos a Petroecuador, porque en el momento que no se tomaban como deuda esos valores no entraban a Petroecuador. El momento que entran a Petroecuador se volvían deuda, pero como no había ese enfoque pasaban directamente al Presupuesto del Estado.



¿Cuánto ha recibido por preventas durante su administración?



Todas las que hubo nunca llegaron a Petroecuador, pasaron directamente al Presupuesto del Estado y eso fue observado por la Contraloría.



Tras la suscripción del acta de renegociación con Unipec, Petrochina y Petrotailandia, ¿qué procedimientos se deben cumplir para que los acuerdos entren en vigencia?



Los resultados fueron considerados por los directorios. Ahora se debe adjuntar un contrato ampliatorio con las nuevas fórmulas. Eso se hará en los próximos 15 días.



¿Los acuerdos alcanzados implicarán que se prologuen los plazos para la entrega de crudo?



No, absolutamente. Las fechas se mantienen.



¿En esta negociación, en qué cedió Ecuador?



En la negociación no podemos decir que alguien ha cedido. Aquí hubo un acuerdo entre partes, tomando como referencia el mercado de hidrocarburos, el crudo referencial, el transporte y otros.



El Gobierno tenía un plan B en este proceso, recomprar los contratos. ¿Esto no resultaba más conveniente para el país?



Eso de recomprar tenía que hacerse en otro nivel.



¿Quién lideró la renegociación de contratos?



Hubo un consenso con el Directorio de Petroecuador.



¿En este año se harán nuevas preventas?



Preventas no, ventas ‘spot’ (inmediatas) sí.



¿Cuándo se harán las ventas ‘spot’?



Ahorita estamos evaluando para saber cuándo es mejor. Eso es parte de una estrategia. Recuerde que el precio del petróleo está variando.



¿Por qué no se harán nuevas preventas?



Porque no está previsto. No es la única opción que tiene una compañía. Además, hay que considerar que si se compra una deuda, la deuda que se contrae no es nuestra sino del Ministerio de Finanzas.



¿Cuál es la política de comercialización que promueve?



Tenemos unos contratos que debemos cumplir y usaremos las mejores condiciones para sacar nuestros volúmenes al mercado ‘spot’.



Hoja de Vida



Formación. Ingeniero químico graduado en el Instituto Politécnico de Kiev, en Ucrania. Magíster en Ingeniería Química; Sistemas y Computación, y en Administración de Negocios con énfasis en Gestión Integrada.

Trayectoria. Ha ejercido cargos en empresas privadas y públicas.