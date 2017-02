Observatorio Ciudadano Electoral pide al CNE respetar la cadena de custodia

Los miembros del Observatorio Ciudadano Electoral acudieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar que se respete la cadena de custodia de las actas de escrutinio y que se imprima una nueva acta para el conteo rápido.

Fausto Camacho, del Observatorio, explicó este 2 de febrero de 2017 que el acta de escrutinio público no puede contener un resumen de los resultados, como lo ha planteado la autoridad electoral y como lo presentaron en el centro de acopio donde se están armando los paquetes electorales.



Esto porque la tercera acta, denominada “de escrutinio público y resumen de resultados”, que se colocará fuera de cada junta receptora del voto debería ser idéntica a las actas de escrutinio, indicó. Así lo detalla el artículo 127 del Código de la Democracia, que establece:



“El acta de instalación y el escrutinio será suscrita por triplicado por todos los vocales de la Junta y por los delegados de los sujetos políticos que quisieren hacerlo.



El primer ejemplar del acta de instalación y de escrutinio, así como las papeletas utilizadas que representen los votos válidos, los votos en blanco, los votos nulos y las papeletas no utilizadas, serán colocados en sobres diferentes y se remitirán inmediatamente a la Junta Provincial Electoral debidamente firmados por el Presidente y el Secretario de la Junta, con la supervisión de los coordinadores electorales y la protección de la fuerza pública.



El segundo ejemplar del acta de instalación y de escrutinio se entregará en sobre cerrado firmado por el Presidente y el Secretario de la Junta, directamente al coordinador designado, quien entregará de forma inmediata a la Junta Intermedia de Escrutinio o a la Junta Provincial Electoral, según el caso.

El tercer ejemplar se fijará en el lugar donde funcionó la junta receptora del voto, para conocimiento público.



A los delegados de las organizaciones políticas se les entregará copia del acta o el resumen de los resultados que deberá contener la firma del Presidente y Secretario de la Junta”.



Andrés León, también del Observatorio, agregó que “molesta que el CNE se haya permitido cambiar con un reglamento las disposiciones legales” del Código. El hecho de que no se exhiba la tercera acta como tal, en la pared de la junta receptora del voto, sino un resumen, sostuvo, “puede no tener exactamente los mismos datos que el acta correspondiente”.



Además, Camacho agregó que se romperá la cadena de custodia del sobre que contiene el acta número dos del escrutinio, ya que serán abiertas en los 1 800 Recintos de Transmisión y Procesamiento de Actas (RTPA). Esto cuando la ley establece que se hará en audiencia pública, en las Juntas Intermedias o Juntas Provinciales. Por esto advirtió que si lo hace un funcionario que no tiene competencia se “pone en riesgo la integralidad del proceso y la transparencia del mismo”.



Por esto solicitaron que se imprima una nueva acta, para utilizarla para el conteo rápido y no se tenga que abrir el sobre en los RTPA para poder transmitir los resultados a través de los escáneres. Así el acta oficial de los resultados llegará en el sobre cerrado a la audiencia pública de escrutinios. “Es absolutamente viable hacerlo y es obligación del Consejo”, sentenció Camacho.



Si se rompe la cadena de custodia y se abre el sobre fuera de la audiencia pública, León indicó que se estaría cometiendo un delito electoral. Esta solicitud también se planteará frente a las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unasur.



Diego Tello, coordinador de Procesos Electorales del CNE, explicó el 25 de enero que en cada paquete electoral sí habrá tres ejemplares del acta de escrutinio y mostró los documentos, el que va dentro del paquete, el que se entrega al coordinador y el que se pega en la junta receptora del voto. Aunque uno de ellos sí es un acta de “resumen de resultados”.



Y Juan Pablo Pozo, titular del CNE, dijo, ese mismo día, que “efectivamente tenemos toda una cadena de custodia de todo este material electoral, lo que significa que estará bajo la custodia de las Fuerzas Armadas”, y admitió que si esta cadena se rompe se trataría de un delito electoral.