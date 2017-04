Obreros rescatan a dos adultos mayores atrapados en paso deprimido inundado de la avenida Atahualpa

Un vehículo quedó atrapado en medio de agua, basura y hielo que se acumuló en el paso deprimido de la avenida Atahualpa y De la República, en el norte de Quito, la tarde de este lunes 24 de abril del 2017.

La fuerte lluvia empezó desde las 14:00 y en menos de media hora el paso deprimido se inundó. El conductor, una persona de la tercera edad, decidió ingresar, a pesar de que el agua ya era abundante. En medio del intento de atravesar, el carro se apagó y dejó de funcionar, siendo cubierto rápidamente por el agua.



Trabajadores de una construcción cercana vieron lo que estaba ocurriendo y tomaron la decisión de ayudar a las víctimas.



Llevaron una escalera, la colocaron sobre el techo del automotor, que era lo único visible, y con la ayuda de un arnés y una cuerda sacaron a los dos adultos mayores que se encontraban en el interior.

Cargados en la espalda a los afectados, subieron nuevamente por la escalera hasta llegar a la avenida Atahualpa, en medio de la mirada de los curiosos que los alentaban para que continúen con la hazaña.



Los bomberos llegaron minutos después, estabilizaron a los afectados y los llevaron a una casa de salud, pues presentaban síntomas de hipotermia.



Christian Rivera, director del COE Metropolitano, informó que el pluviómetro de ese paso deprimido registró 39 milímetros de agua por metro cuadrado. "Cuando se registran 12 milímetros por metro cuadrado ya tenemos una alerta, hoy se presentó cuatro veces más", señaló.



Explicó además, que en cada paso deprimido se encuentra una línea roja que indica el nivel máximo de agua, que representa una alerta para que los conductores ya no ingresen. "Si ya vemos esta señal no podemos ser imprudentes, no ingresemos en los pasos deprimidos", dijo.