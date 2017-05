El objetivo de digitalizar a la población se alcanzó

En el 2007, cuando apenas iniciaba su primer periodo presidencial, Rafael Correa abrió un blog en video. En su primera entrada, él propuso que todos los ecuatorianos accedan a las herramientas de la web 2.0.

Tras una década en el poder, el trabajo de Correa ha tenido un impacto significativo en la población digital. A inicios de su mandato, y con base en el informe ‘Internet. Calidad y costos en Ecuador 2008’ elaborado por Imaginar, en el país el índice de usuarios de la red se encontraba entre el 7,3 y 8,4%.



Al 2016, el Observatorio de Tecnologías de la Información y Comunicación cuantificó esta cifra en 55,63%, es decir, más de la mitad de los ecuatorianos ya usan la red para realizar sus trámites gubernamentales, acceder a redes sociales, consumir videos o buscar información.



Este salto en la conectividad fue posible gracias a dos estrategias: banda ancha y pluralidad de mercados. La instalación de redes de fibra óptica en el país, alcanzó los 6 608 kilómetros en el primer lustro de Correa. Para el analista Fernando Peñaherrera, esto tuvo un impacto directo en las empresas que proveen servicios de Internet: con una mayor facilidad de conexión, más hogares e instituciones podían acceder a la web.



Otro de los factores fue la ampliación de los mercados. Esto obligó, según Peñaherrera, a que los proveedores ofrezcan servicios de banda ancha fija y móvil, con lo cual la conexión a la web no solo pasó a ser una realidad dentro de casa, sino también a bordo de un bus o en la misma calle. Durante el primer periodo presidencial de Correa, la generación de datos digitales fue una característica que luego redefiniría su concepto originario de ciudadanía 2.0.



Entre el 2007 y 2012, el país sistematizó la información sobre el perfil del usuario digital ecuatoriano. Variables como TIC, penetración de la Internet, conectividad empresarial, entre otros, marcaron una ruta para las metas del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017.



Una de ellas era reducir el analfabetismo digital. El Gobierno se propuso reducir este indicador al 17,9% hasta el 2017. Según el Observatorio de TIC, ya en el 2014 se había superado la meta impuesta por el PNBV, llegando a 2016 a un valor de 11,45%.



Ello implica que apenas una pequeña porción de la población no entra en contacto con conceptos relacionados con la Internet, tabletas, computadoras, teléfonos inteligentes... Si bien la ampliación de los servicios de telefonía móvil no fue una meta del PNBV, el acceso a estos llegan a la mitad de la población.



A febrero del 2017, el país tenía 15 millones de líneas activas, tres millones más que en 2008. De las actuales, 9,4 millones usan conexión de tercera generación, mientras que 5,6 millones son 4G. Para el analista informático Ricardo Alvarado, una de las problemáticas que enfrentó la población fue el incremento de los impuestos a los dispositivos electrónicos.



El Comité de Comercio Exterior puso cupos para la importación de celulares. Esto, sumado a los impuestos a la importación de dispositivos electrónicos, redujo la posibilidad de que los usuarios se conecten a la red, según en un país donde, según Alvarado. Más de la mitad de la población tiene teléfono inteligente y lo usa para acceder a la web.



Qué se ofreció



Reducción del analfabetismo digital

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 estableció como una prioridad reducir la brecha entre quienes conocen el lenguaje tecnológico del siglo XXI.



Más población con TIC

La circulación de dispositivos como tabletas, computadoras o teléfonos inteligentes, entre otros elementos tecnológicos, debía llegar a la mitad de la población nacional.



Internet educativo

En los planes de gobierno tanto del 2007 como en el de 2013

se establecieron objetivos de desarrollo tecnológico enfocados en el aparato educativo a nivel estatal.



Digitalización del país

Con base en el Networked Readiness Index (NRI), un índice de digitalización de un país elaborado por el Foro Económico Mundial, el país se propuso mejorar sus servicios digitales.







Qué se cumplió



Nuevas tecnologías

Hasta el año pasado, la meta del PNBV se había superado en seis puntos porcentuales. La educación tecnológica y los Infocentros fueron elementos determinantes para ello.



La mitad del país con TIC

En el 2015, el Gobierno logró que el 51,8% de los ecuatorianos cuente con dispositivos electrónicos y, a través de las redes sociales, pueda informarse y comunicarse.



Estudiantes en línea

En el 2009, un 22,14% de los estudiantes utilizaba la Internet en sus establecimientos educativos. Al finalizar el 2016, esta cifra subió hasta un 38,56% a escala nacional.



Los servicios mejoraron

En los últimos cinco años, Ecuador pasó del puesto 96 al 82 en el NRI. Es decir, mejoró en áreas como gobierno electrónico, costos de servicios de Internet y acceso a TIC.