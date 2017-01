Obama señala que él y Trump son 'opuestos' aunque coinciden en 'confianza'

El presidente de EE.UU., Barack Obama, señaló este domingo 7 de enero del 2017 que su sucesor Donald Trump y él son "opuestos en algunos aspectos", pero reconoció que ambos coinciden en contar con una alta "confianza".

"Somos opuestos en algunos aspectos (...). No creo que Trump haya dedicado mucho tiempo a preocuparse por los detalles de la Presidencia", afirmó Obama en una entrevista en la cadena ABC, a apenas dos semanas de abandonar la Casa Blanca.



No obstante, sí que señaló un elemento en el que ambos coinciden: la confianza.



"Es probablemente un requisito previo para el trabajo, o al menos tienes que tener la suficiente locura para creer que puedes hacer el trabajo", subrayó.



Asimismo, Obama calificó las conversaciones mantenidas con el presidente electo Trump tras su victoria en las elecciones de noviembre pasado como "cordiales" y apuntó que su sucesor se había mostrado "abierto a sugerencias".



Entre las recomendaciones que le había dado, destacó que "no se puede gestionar la Presidencia como un negocio familiar" y remarcó la importancia de "respetar las instituciones y el proceso".



Por último, reconoció haber advertido a Trump sobre el uso de Twitter, su red social favorita y a través de la cual lanza sus mensajes, puesto que "hay capitales mundiales y mercados financieros y gente en todo el mundo que se toman muy en serio lo que dice".



El presidente electo tomará posesión del cargo el próximo 20 de enero en la ceremonia oficial en Washington, momento en el que Obama concluirá sus dos mandatos y ocho años de presidente.

