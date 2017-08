Sistema de semáforos para revisión de equipajes en vuelos internacionales, en Guayaquil

En el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil funciona un nuevo sistema de semáforo para el control de equipajes en vuelos internacionales. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y el Ministerio de Turismo presentaron el nuevo sistema la mañana de este martes 15 de agosto del 2017.

Es un sistema tecnológico de detección no invasiva, que permite determinar el nivel de riesgo del pasajero y establecer el tipo de control que se debe realizar al equipaje. Por ahora funcionan dos aparatos en el área de arribo internacional, pero se completarán con dos más.



El viajero introduce el pasaporte o número de cédula (en caso de ecuatoriano) en una especie de cajero, similar a las máquinas donde se hace el prechequeo de vuelos. El sistema emite una señal con uno de los tres colores del semáforo, como resultado de la evaluación que haga, explicó Senae.

Según la Senae, antes el 98% de pasajeros pasaba por revisión previa, pero ahora se busca que el porcentaje disminuya al 2%. En la foto, el nuevo procedimiento en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil este 15 de agosto. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



Color verde. No se realiza revisión intrusiva o no intrusiva del equipaje del pasajero. Así culmina el control aduanero y se autoriza su salida.



Color amarillo. Revisión del equipaje del pasajero, mediante el uso de sistemas tecnológicos no intrusivos (rayos X). En el caso de detectarse novedades se hará la revisión intrusiva.



Color rojo. Revisión intrusiva del equipaje del pasajero, que puede derivar en un acto de aforo en caso de que se detecten bienes tributables. Esto implica revisión física por parte de un funcionario.



El ministro de turismo, Enrique Ponce de León, dijo que con los dos dispositivos escáner se pretende agilizar el despacho del vuelo.



Según Mauro Andino, director general del Senae, antes el 98% de pasajeros pasaba por revisión previa, pero ahora se busca que el porcentaje disminuya al 2%. El funcionamiento de esta nueva modalidad dura breves segundos lo que contribuye a agilizar el trámite para los pasajeros.



Las autoridades recordaron que los viajeros que arriben con bienes tributarios deberán llenar la información respectiva en el formulario de registro aduanero que entregan las aerolíneas durante el vuelo.



Andino dijo que hace dos meses y medio el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito cuenta con este sistema de cuatro máquinas escáner y que se han obtenido resultados beneficiosos.

