Nubia Villacís sobre cadena del titular del CNE: 'Fue un terrible malentendido'

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se instaló esta tarde, jueves 23 de febrero, a las 13:00, en audiencia pública nacional de escrutinios. Esta sesión es permanente y sirve para recibir las actas provinciales de resultados, revisarlas y aprobarlas. Y, según el Código de la Democracia, debe instalarse entre tres y siete días después de las elecciones; ni antes ni después.

Una vez que la autoridad electoral cuente con todas las actas de las 24 Juntas Provinciales Electorales y la Junta Especial del Exterior procederá a sumar los cómputos y proclamar los resultados oficiales.



Hasta esta mañana, 23 de febrero de 2017, a cuatro días de las elecciones, 17 Juntas habían concluido el escrutinio de todas las dignidades (Presidente, asambleístas nacionales, provinciales, parlamentarios andinos) y de la consulta popular.



El secretario General del CNE, Fausto Holguín, explicó que no hay una fecha para la entrega oficial de resultados, ya que esto dependerá de que las juntas restantes terminen su trabajo y remitan las actas con sus resultados.



Para esto se tiene que superar la revisión de todas las actas de escrutinios que tengan inconsistencias y las reclamaciones de las organizaciones políticas. Esto en muchos casos implica un reconteo manual de votos.



Además, una vez que cada Junta proclama resultados debe notificar a los sujetos políticos para que en 48 presenten sus impuganciones, en el caso de requerirlo. Estas deberán ser resueltas en dos días. Pero esta decisión también puede ser apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



Lo mismo sucederá una vez que el CNE empiece a recibir las actas provinciales y escrutarlas. Las tiendas políticas pueden hacer reclamaciones o impugnaciones. Por lo tanto no existe una fecha exacta prevista para la entrega oficial de resultados, pero Holguín confía en que se cumpla dentro del plazo de ocho días que se impuso el mismo Consejo, es decir hasta este lunes, que coincide con el feriado de carnaval.



Durante la instalación de la sesión, Nubia Villacís, vicepresidenta del organismo, reclamó a Juan Pablo Pozo, titular del Consejo, por la cadena nacional de anoche, en la cual anunció ya que habría una segunda vuelta electoral.



Para la Vicepresidenta esto no podía haberse hecho ya que el CNE no tiene aún los resultados oficiales y definitivos, puesto que fue hoy que se instaló la audiencia nacional de escrutinios, tras la cual se podrán legalmente proclamar resultados.



Villacís lo calificó como un “terrible malentendido”, ya que “resultados totales, definitivos, oficiales, no existen hasta este momento”, porque se debe respetar el marco jurídico. Y aclaró que lo único que se ha entregado son resultados numéricos parciales y que el proceso aún puede durar varios días debido a las impugnaciones que pueden presentar las organizaciones políticas.



Holguín explicó que aún no hay fecha de convocatoria para la segunda vuelta por este mismo motivo, sin embargo informó que el CNE está ya preparando el plan operativo para el balotaje, que será aprobado una vez que se concluya el escrutinio.