Nua Fuentes: ‘La lucha por despatologizar lo trans sigue’

Entrevista a Nua Fuentes.



¿Que la OMS haya sacado a la transexualidad de su lista de enfermedades mentales, ¿es un triunfo de qué dimensión para esta comunidad?

La despatologización de la identidades y cuerpos trans es una lucha ícono. En el 2007 se declara a octubre como el mes de esa lucha. Desde el 2009, Ecuador, a través del Proyecto Transgénero, se unió y seguimos.



Luego de que la OMS ubicara a la transexualidad en el capítulo de salud sexual, ¿qué resta aún por hacer?



Muchos activistas esperábamos que la OMS hiciera esta declaración desde el 2017. Pasó de ser disforia de género a incongruencia de género y otros detalles a determinar, es muy positivo que por fin exista una declaración de que no es un trastorno. Ahora debemos luchar para que la salud de las personas trans no sea vista como un capricho sino como una necesidad.



¿Qué tipo de atención particular requieren las personas trans?



Las identidades trans existen en el país. Desde el 2000, la Casa Trans las puso en el imaginario social. Y como dice la OMS no somos personas con trastornos mentales. Esperamos que se responda a nuestros pedidos de atención integral, más allá de que den pastillas a quienes están enfermos. Requerimos endocrinólogos, para acceder a hormonas, por ejemplo; psicólogos especializados, para poder recibir ayuda sin estigmatizaciones, sin un enfoque patológico.



¿El sistema de salud público al momento les niega ese acceso?



Con el Ministerio de Salud trabajamos como parte de unas mesas para construir el nuevo manual de atención a personas Lgbti (Lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexo). Vamos a seguir luchando por salud integral. Dentro del programa Cuerpos Distintos, Derechos Iguales desarrollamos proyectos como el de la Fraternidad Transmasculina Ecuatoriana, con enfoque en salud, deporte, cultura...



Trayectoria. Socióloga de la PUCE, de 26 años; es una mujer transgénero lesbiana.