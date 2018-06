El nombramiento de los fiscales en Napo y Guayas generó inquietudes

LEA TAMBIÉN

La designación de 23 fiscales provinciales temporales, por parte del Consejo de la Judicatura transitorio (CJ), generó inquietudes por los nombramientos en Napo y Guayas.



El organismo designó en Napo a Guillermo Moreno Garcés, hermano del presidente Lenín Moreno. César Monge, director nacional del movimiento Creo, aseguró que el fiscal es parte del movimiento oficialista.



“Esta es la supuesta cirugía mayor a la corrupción del mismo partido que nos gobernó con una justicia corrupta y partidizada durante los últimos 11 años. Vivimos la política de ‘sal tú para ponerme yo’”, puntualizó.



Se refiere a la candidatura para asambleísta de Guillermo Moreno Garcés en los comicios del 2017 con Alianza País en Napo, pero que no alcanzó el escaño porque esa organización solo logró uno de los dos puestos y fue ganado por Gabriela Cerda.



Ante esos cuestionamientos, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, dijo a este Diario que la designación corresponde a “una decisión absoluta de la Judicatura, totalmente independiente”. Además, descartó alguna injerencia en otras funciones del Estado.



“El señor Moreno es fiscal por más de 25 años, es totalmente absurdo que se piense mal como que ha sido escogido a dedo, cuando ha tenido una trayectoria”.



Este Diario intentó comunicarse con Guillermo Moreno, pero hasta el cierre de esta edición no contestó.



Juan Pablo Albán, vocal del CJ, que será posesionado este lunes, 25 de junio del 2018, comentó que no conoce cuál fue el tenor de las designaciones porque estuvo ausente durante la sesión del viernes pasado, en la que se aprobaron los cambios. Pero aclaró que los nombramientos son de encargo hasta que se reanuden los concursos.



Sin embargo, dijo que le llama la atención que “entre los 23 esté un fiscal que ha sido objeto de un cuestionamiento particular, en el caso Gabela”. Agregó que es una investigación de alto perfil en la que todavía hay impunidad. “Cuando me posesione sí voy a hablar a mis colegas sobre esta observación”.



Esto en referencia al nombramiento de René Astudillo en la Fiscalía de Guayas.



El Fiscal dijo a este Diario que desestimaba los cuestionamientos puesto que no conoció el caso y que –se le acusa falsamente- de haber recibido USD 20 000 para liberar a un implicado en el asesinato del general Jorge Gabela ocurrido en diciembre del 2010.“Mi designación como fiscal es por cuanto soy categoría 3, soy uno de los mejores puntuados a nivel nacional (...) si me han nombrado tendrán las razones, no he tenido queja del CJ”.