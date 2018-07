Hugo Acero: ‘El nivel de riesgo es alto para funcionarios’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Hugo Acero, consultor internacional sobre seguridad



¿Qué sistema de seguridad se debe usar para que funcionarios judiciales o investigadores no sean asesinados por grupos armados en la frontera?

Primero en Colombia, los problemas que hemos tenidos por narcotráfico y guerrilla crean un nivel de riesgo alto en ciertos territorios, sobre todo para los funcionarios de la Policía, Fiscalía o Fuerzas Militares. Sobre todo frente este tipo de organizaciones como las de ‘Guacho, que tienen un entrenamiento militar. En este escenario el riesgo está siempre presente.



¿Pero qué pueden hacer las instituciones de justicia frente a ese riesgo?

​

Prácticamente siempre se hacen las pericias técnicas con acompañamientos. En este caso no sé qué pasó con los tres funcionarios colombianos que les asesinan. Pero generalmente en este tipo de territorios no es recomendable que los servidores públicos se muevan en pequeños grupos. Los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación suelen tener un soporte de seguridad tanto con las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia, quienes tienen entrenamiento para enfrentar a estos grupos.



¿Debe ser una regla que los funcionarios se movilicen escoltados por la frontera o queda a criterio de cada uno?

​

Más que una regla esas son medidas de seguridad que hay que establecer en todos los procedimientos. En Colombia ya hubo casos como estos, donde misiones judiciales se aventuraban a ir solas a hacer los procesos técnicos y terminaban siendo emboscadas y asesinadas. Los investigadores deben pedir acompañamiento, sobre todo de los que ya trabajan en esos territorios y tienen información para moverse con mayor seguridad.



¿Por qué los grupos armados se enfocan en los funcionarios judiciales, por qué los matan?

​

Los grupos armados ilegales los ven como enemigos, como instituciones no solamente de investigación sino como los que los persiguen.



¿Qué otros mecanismos se pueden implementar para resguardar la vida de los investigadores?

​

La capacitación es muy importante. Este tipo de funcionarios a cargo de la investigación criminal no solamente son entrenados como investigadores, sino también en el uso de las armas y hasta acciones policiales que les permite establecer si son seguidos o qué hacer si son amenazados. Ese tipo de capacitación la tienen. Pero la recomendación es que en estos territorios no se movilicen sin la coordinación previa con la Policía o los militares.

¿La rotación de los equipos de investigación en zonas de frontera ayuda en algo?

​

Ha ayudado en temas de corrupción. Porque la estrategia de los grupos delictivos o del narcotráfico es corromper a funcionarios públicos de toda índole para que si hay algún operativo, por ejemplo, recibir alertas o impedir acciones judiciales. En el caso de Tumaco, muchos de los investigadores que trabajan allí provienen de otras partes del país y por eso hay resultados.