42% de niños de 5 a 11 años enfrenta golpes, baños de agua fría y privaciones de comida

En Ecuador, el 33% de niños y adolescentes ha sido golpeado dentro de sus hogares cuando no obedece o comente alguna falta. Y el 42% de chicos de 5 a 11 años ha recibido golpes, el 3% encierros, baños de agua fría, privaciones de comida o expulsiones. El 2% es insultado o víctima de burlas.

Eso señala la Encuesta Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad, que en el 2015 levantó Plan Internacional, World Vision y el Consejo Intergeneracional, entre otros.



El mismo estudio señala que el 7% de niños enfrenta maltrato físico de sus profesores.



Las cifras reflejan una naturalización de la violencia, que se ha evidenciado en estos días, tras la difusión del video, de 44 segundos, en el que el inspector de un colegio de Quito golpea con un palo a por lo menos siete estudiantes.



El hecho ha provocado una serie de comentarios de madres y padres de familia, exgraduados, estudiantes y personas no vinculadas al colegio. Un buen grupo aprueba el ‘método’ usado por el docente, para disciplinar a sus estudiantes.



Este tema ha sido comentado incluso por Berenice Cordero, ministra de Inclusión, Económica y Social, vinculada por años a la protección de derechos de niños y adolescentes.



Este 19 de junio del 2018, en una reunión, contó haber recibido varios tuits, de personas a favor del maltrato físico de ese profesor. Le escribieron que el problema comienza desde que el colegio se hizo mixto, que los estudiantes se han vuelto llorones. Además le han dicho que ellos se convirtieron en hombres de bien gracias a los golpes.



“Hay una idiosincrasia que valida la violencia, como una forma de disciplina. Lo que pasa en el sistema educativo es un reflejo de lo que ocurre en las familias”, señaló la ministra a la que se le ha llamado ‘Guaguóloga’, por su conocimiento sobre temas de niñez.



En las redes sociales de vinculados a la institución educativa se leen comentarios como “Ya parecen niñas, no hay como ni quedarles mirando feo porque se quejan, por eso el Patrón está como está”.



Una señora escribió que el inspector es “un gran ser humano, amigo y docente. Yo lo que veo son correcciones con amor…”. También recordó que muchas veces aconsejó a los estudiantes.



En su cuenta de Twitter, el ministro de Educación, Fander Falconí, escribió “Nadie está por encima de la ley en una democracia. La violencia, en todas sus formas y aunque fuera mínima, no es compatible con la ley ni con los tiempos actuales ni con la educación moderna”.

