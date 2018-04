Maduro sube el salario mínimo integral un 95% que se mantiene en USD 37

LEA TAMBIÉN

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este 30 de abril del 2018 el aumento del salario mínimo integral un 95% hasta los 2 555 500 bolívares, una cantidad que al actual cambio de dólar, mantendrá este pago mínimo en USD 37, lo mismo del último aumento del 1 de marzo pasado.

"He decidido (...) un aumento integral del ingreso de los trabajadores del 95% para el primero de mayo", anunció Maduro en un acto gubernamental en Caracas, una medida en la que se ha incluido el incremento de la tarjeta de alimentación que no incide en los beneficios salariales.



El jefe del Ejecutivo aseguró que ha aprobado esta subida como "un escudo frente a la guerra económica criminal de la oligarquía neoliberal y del Fondo Monetario Internacional (FMI)", que asegura existe contra su Gobierno.

Especificó que con este aumento el salario pasó de 392 646 a 1 000 000 de bolívares y que los bonos de alimentación suben de 915 000 a 1 555 500 bolívares.



Estos 2 555 500 bolívares suponen -con la actual tasa oficial de 69 000 bolívares por dólar- 37 billetes estadounidenses, la misma cantidad que se podía comprar el 1 de marzo cuando Maduro subió el salario a 1 307 646 bolívares y el cambio estaba en 35 280 bolívares.



Anunció además que la pensión, que se equipara al salario mínimo, quedó también en 1 000 000 de bolívares y que el bono que suple al apoyo para alimentación quedó en 400 000, para un total de 1,4 millones, poco más de USD 20 según la actual tasa.



Desde hace meses Venezuela pasa por una grave crisis de la que el Ejecutivo atribuye a una "guerra económica" que hace la empresa privada nacional con la ayuda de Gobiernos como el de Estados Unidos y Colombia.



El empresariado rechaza estas acusaciones y junto con la oposición política responsabiliza de la crisis a las políticas económicas erróneas que se han aplicado en los Gobiernos del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y de su sucesor, el chavista Nicolás Maduro.



Este es el aumento de salario número 44 en los últimos 19 años, desde que la llamada "revolución bolivariana" promovida por el fallecido Chávez se instauró y que ahora continúa Maduro.



El Parlamento, de mayoría opositora, cifró hace unos días en 453,3% la inflación acumulada en 2018 hasta marzo y que este índice alcanzó el 68% solo en el tercer mes del año para una tasa interanual a marzo del 8 878,1%.



El Legislativo facilita desde hace meses las cifras de la inflación ante la falta de información oficial, ya que el Banco Central de Venezuela no difunde los datos de inflación o recesión desde diciembre de 2015, cuando el Índice de Precios al Consumidor alcanzó el 180,9 % en todo ese año.



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) cifró este mes su previsión de recesión de la economía venezolana en un -8,5% para 2018.