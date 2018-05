Maduro se reunió con senador de EE.UU. entre crecientes tensiones

LEA TAMBIÉN

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, recibió este viernes, 25 de mayo del 2018, al presidente del comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Bob Corker, en momentos en que recrudecen las tensiones por la decisión de Washington de desconocer su reelección.

Maduro se reunió con el republicano Corker en el palacio de Miraflores como parte de su “búsqueda de la paz” y el deseo de mantener relaciones transparentes con todos los países, dijo a la prensa el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.



“Sostuvo una reunión importantísima con el senador republicano Bob Corker (...), siempre en la búsqueda de la paz, del diálogo fecundo” , señaló Rodríguez, sin precisar los temas tratados ni responder preguntas de los periodistas.



Consultada Washington, la oficina de Corker no contestó de inmediato sobre el motivo de esta visita.



El viaje de Corker se produjo luego de que el lunes el gobierno de Donald Trump endureciera las sanciones contra Caracas en represalia por la reelección de Maduro, desconocida además por varios países europeos y latinoamericanos.

Ambos países -sin embajadores desde 2010- expulsaron a sus principales representantes diplomáticos esta semana.



El ministro sostuvo que Maduro está en “plena disposición” de diálogo, “manteniendo la firmeza de nuestros puntos de vista, la defensa de nuestra independencia y de la soberanía”.



“Eso nos da más fortalezas aún para poder emprender discusiones honestas, arduas y fructíferas con representantes de la política de todos los países del mundo”, subrayó.

Corker ya se había reunido en Caracas con autoridades del gobierno socialista en 2015, después de que el entonces presidente Barack Obama sancionó a siete funcionarios venezolanos en un decreto que calificaba la situación del país caribeño de “amenaza” para Estados Unidos.



El senador republicano Marco Rubio, feroz opositor al gobierno venezolano, advirtió que la reunión entre Maduro y Corker no modificará la política de Washington hacia Caracas, que desde agosto ha recrudecido la presión sobre Venezuela para “restaurar la democracia”.



“Maduro se puede reunir con 50 senadores y la postura de EE.UU. no va a cambiar si no hay democracia”, tuiteó Rubio, presidente de la subcomisión de Relaciones Internacionales del Senado para el Hemisferio Occidental.



Las sanciones estadounidenses ya afectan a unas 70 personas y a una treintena de entidades de Venezuela.



El asesor de seguridad nacional para asuntos latinoamericanos de Trump, Juan Cruz, dijo el viernes que Washington planea más sanciones a funcionarios venezolanos, pero buscará ser “ muy cuidadoso ” para evitar agravar la crisis económica y social del país.



Estados Unidos y Venezuela mantuvieron una relación con altibajos durante el mandato de Hugo Chávez (1999-2013) , mentor de Maduro, pero los lazos se tensaron aún más con la llegada al poder de Trump en enero de 2017.