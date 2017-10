Nicolás Maduro, furioso con las redes sociales: 'Quiero hablar con los directivos de Facebook e Instagram en Venezuela'

Nicolás Maduro se quejó de la publicidad opositora en Facebook e Instagram durante la campaña de las elecciones regionales del domingo 15 de octubre. "Yo no sé quiénes son, pero Quiero hablar con los directivos de Facebook e Instagram en Venezuela. Que me los citen", dijo con tono amenazante el chavista.

"Me meten retardadores para que no llegue mi verdad, me vetan", aseguró.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes, 17 de octubre del 2017, que los venezolanos dieron "un mensaje brutal" al gobierno estadounidense de Donald Trump y sus aliados, en las elecciones regionales que ganó el oficialismo el domingo.



El chavista criticó que durante la campaña electoral intentó poner publicidades en las dos redes sociales y las plataformas se lo impidieron, "Yo voy a actuar, porque tengo el deber de defender al pueblo" dijo.



Maduro llamó a liberarse de "la tiranía de los dueños de las redes sociales del mundo", a quienes "les tenemos una sorpresita para las próximas semanas". "Y después no se quejen, compadre", concluyó el gobernante, que aseguró que su país se encuentra ante "una nueva guerra" que "más temprano que tarde" ganará.



El jefe del Estado había hecho referencia poco antes a la "ley contra delitos de odio" que debe aprobar en los próximos días la plenipotenciaria y oficialista Asamblea Nacional Constituyente. Según se adelantó desde la propia Constituyente, la ley se ocupará entre otras cosas de los contenidos que se escriben y difunden en las redes sociales.



"Si yo saco un vídeo de una información importante, yo no puedo meter publicidad, (…) pero sí puedo recibir publicidad del mundo entero y de Venezuela en Instagram y Facebook. (…) Y me meten retardadores para sacarme seguidores o para que no les lleguen mis videos o mi verdad", insistió Maduro sobre el supuesto veto en las redes.



Los resultados electorales



"Nuestro pueblo le ha dado un mensaje brutal al imperialismo, a Trump, a sus aliados regionales y a la derecha local", dijo Maduro.



Estados Unidos, Francia y la Unión Europea (UE) expresaron su preocupación por la "ausencia" de elecciones libres tras los resultados del comicio venezolano.



En América Latina, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, planteó este martes la necesidad de "elecciones generales" en Venezuela con una autoridad electoral "independiente".



La oposición, que acusa al Consejo Nacional Electoral (CNE) de servir al gobierno, pidió una auditoría de todo el proceso con verificación internacional e independientes pues señaló una serie de "irregularidades".



Constituyente posterga juramentación de gobernadores



La oficialista Asamblea Constituyente de Venezuela postergó para el miércoles, 18 de octubre, la sesión en la que juramentará a los gobernadores elegidos en los comicios regionales, cuyos resultados fueron desconocidos por la oposición y cuestionados por países de América y la Unión Europea.



La Constituyente convocó la sesión, que inicialmente se iba a realizar la tarde de este martes, para el miércoles a las 11:00 locales (15:00 GMT), tres días después de los comicios, según anunció en su cuenta de Twitter.

La ceremonia ha despertado gran expectativa pues la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que sufrió una estrepitosa derrota en las elecciones, aseguró previamente que sus cinco gobernadores electos no se juramentarán ante esa instancia que consideran ilegítima y fraudulenta.