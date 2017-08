Nicolás Maduro dijo que lo provocan para convertirse en 'dictador'

Durante un acto con los miembros que formarán parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió el miércoles 2 de agosto del 2017 a las declaraciones de diferentes sectores nacionales e internacionales que lo acusan de ser un "dictador".

"Yo no soy un dictador, pero a veces provoca convertirse en un dictador frente a los especuladores hijos de la gran madre", reveló el Jefe de Estado chavista, en medio de un encuentro en el que anunció que postergará la instalación de la Constituyente para el próximo viernes, cuando estaba prevista este jueves 3 de agosto.



"Se ha propuesto que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se haga, en vez de hacerla mañana jueves, se organice en paz, con tranquilidad y todo el protocolo necesario, el próximo viernes a las once de la mañana", señaló el mandatario.



La Constituyente tomará posesión en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional (AN), controlado por la oposición y que sesiona en el hemiciclo del Palacio Legislativo.



Maduro explicó que aún está pendiente la proclamación, por parte del poder electoral, de 35 constituyentes de un total de 545 que integrarán la asamblea encargada de reformar la Carta Magna de 1999.



La postergación pretende "despejar las amenazas porque queremos que todo se dé en paz", insistió.



El mandatario rechazó por otra parte la denuncia de la empresa SmartMatic, que dio el soporte tecnológico de las elecciones para la Constituyente, de que el dato de participación fue manipulado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



"Este proceso no lo mancha nada porque es transparente", aseveró el gobernante, quien atribuyó la versión de la compañía informática a una "reacción del enemigo internacional". Maduro pidió al CNE que "culmine el ciento por ciento de la auditoria" para despejar cualquier duda.



Smartmatic sostuvo que "la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores".



Pero el presidente estimó que dos millones de personas no pudieron votar por acciones violentas de la oposición que convocó a un "boicot" del proceso de votación.



Asimismo, pidió hasta 30 años de prisión para los opositores que se manifestaron en contra de la Constituyente el último domingo a través de Twitter y pidió poner fin a la inmunidad parlamentaria. "Hacer justicia en los próximos días es tarea de la Constituyente".



El dato de participación era clave para la legitimidad de la Constituyente, luego de que la oposición aseguró haber recaudado 7,6 millones de votos contra la iniciativa en un plebiscito celebrado el 16 de julio.



El mandatario denunció además que Estados Unidos y Perú estarían preparando una agresión "económica, política y militar" contra Venezuela, y rechazó una reunión de cancilleres convocada por Perú la semana que viene para tratar la crisis venezolana.



"Se está montando una agresión económica, política y militar encabezada por el Gobierno de Donald Trump, con un grupo de gobiernos de derecha", dijo Maduro en un acto, acompañado de los miembros elegidos para la nueva Constituyente.



"Se va a desarrollar una reunión el próximo martes convocada por este agente, no es ni peruano", afirmó Maduro en referencia al mandatario peruano entre aplausos.



El "no se qué Kuczynski" -como se refirió al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski- convocó el encuentro "para preparar una coalición para lanzar una agresión económica, política, diplomática y militar contra Venezuela".



"Es un inmoral, tiene conversaciones con el presidente (de Estados Unidos Donald) Trump incitando a una intervención militar y a un bloqueo económico", denunció.



El gobierno de Perú llamó a celebrar la reunión el 8 de agosto para abordar el impacto "sobre el orden democrático en Venezuela" de la Asamblea Constituyente, un suprapoder electo el domingo pasado y que regirá el país por tiempo indefinido. Los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay confirmaron su asistencia.



También el mandatario nombró como ministro de Relaciones Exteriores a Jorge Arreaza, en sustitución de Samuel Moncada que, según el mandatario, se encargó de la transición de ese despacho luego de que su antecesora Delcy Rodríguez se presentara como candidata de la Constituyente.



"He decidido nombrar ya como canciller titular, ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, al compañero Jorge Arreaza, quien asumirá la titularidad a partir de hoy de la Cancillería", dijo Maduro.

Arreaza se desempañaba como ministro para el Desarrollo Minero Ecológico y fue vicepresidente ejecutivo de ese país desde abril de 2013 a enero de 2016.