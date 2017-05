Maduro tiene 'intención' de asistir a investidura en Ecuador, dice embajadora

La embajadora Carol Delgado dijo este lunes, 22 de mayo del 2017, que "existe la intención" del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de asistir esta semana a la ceremonia de investidura de Lenín Moreno como presidente de Ecuador.

"Las agendas presidenciales nunca son cien por ciento seguras, pero existe la intención del presidente Nicolás Maduro de acompañar a la toma de posesión" de Moreno, prevista para el próximo miércoles 24 de mayo en la Asamblea Nacional, en Quito, señaló.



En una rueda de prensa convocada para informar sobre la situación política en Venezuela y la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, Delgado recalcó que Maduro "tiene toda la disposición" de participar en la ceremonia del miércoles.



Ese día, Rafael Correa, en el poder desde 2007, entregará el testigo a su correligionario Moreno, quien venció en las urnas a Guillermo Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO).



El pasado sábado, unas doscientas personas participaron en un plantón en la avenida Naciones Unidas, en una zona comercial del norte de la capital ecuatoriana, para exigir el cese de la violencia en Venezuela.



Apuntó que con cruces negras, banderas de Venezuela y carteles con consignas en contra del presidente Nicolás Maduro, las personas se agruparon en el bulevar de las Naciones Unidas, en el note de la ciudad.



El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, consideró este lunes que la mayoría de sus compatriotas no está de acuerdo con la presencia de Maduro en Quito.



"Es incierto si Maduro llegará a Ecuador, con motivo de la transmisión del mando; pero lo que sí es cierto es que la mayoría de ecuatorianos no queremos su presencia aquí", anotó.

Según Nebot, el motivo del rechazo no es la ideología, sino su comportamiento con Venezuela y los venezolanos.

​

"Rechazamos total y frontalmente sus atentados contra la democracia, la libertad y los derechos humanos, así como modelo de Gobierno que ha conducido a la miseria y al desempleo al pueblo venezolano", anotó.



La embajadora de Venezuela, que pidió a los ecuatorianos, independientemente de su posición política, "acompañar la paz en Venezuela", dijo que su país vive "una guerra no convencional, una guerra ambigua, difusa, esencialmente ideológica".



Según el equipo de comunicación de Moreno, más de una docena de líderes han confirmado su presencia el próximo 24 de mayo en la ceremonia de investidura.