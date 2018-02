Nicolás Maduro inscribió su candidatura sin oponentes de peso

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se inscribió este martes 27 de febrero del 2018 para las elecciones anticipadas del 22 de abril, en las que enfrentará al exgobernador Henri Falcón, quien lo calificó como el “candidato del hambre” al postularse contrariando un boicot de la oposición.

Maduro acudió a la tumba del expresidente socialista Hugo Chávez (1999-2013) y luego, con su círculo íntimo, fue al Consejo Nacional Electoral (CNE) a entregar los recaudos de su postulación, a bordo de un jeep rojo conducido por el poderoso Diosdado Cabello.



“Estoy de pie más listo que nunca para las batallas que están por venir. Estoy aquí porque soy un presidente pueblo”, dijo Maduro, quien bailó reguetón con su esposa Cilia Flores en una tarima ante miles de seguidores.



Sin contrincantes de peso, Maduro parece tener asegurada la reelección aunque su gobierno es reprobado por 75% de los venezolanos, según la firma Datanálisis, por la debacle económica del país petrolero, con hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas.



“Voy a iniciar una nueva economía que satisfaga las necesidades del pueblo”, anunció, mientras le coreaban “¡Vamos Nico!”.



Su mayor rival, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -cuyos líderes Henrique Capriles y Leopoldo López están inhabilitados políticamente- se marginó de los comicios por considerarlos un “show fraudulento”.



Este martes, en una carta dirigida a Maduro, la alianza presentó “condiciones no negociables” de cara a los comicios, entre éstas reevaluar la fecha y anular las inhabilitaciones.



“Son elecciones de fachada, a la medida del gobierno, un mero acto político para la aclamación de Maduro por sus seguidores, ahí no hay competencia”, declaró a AFP el politólogo Luis Salamanca.



“Candidato del hambre”



El principal contendor será el opositor disidente del chavismo Falcón, quien desafió la línea de la MUD, aunque -tal como la coalición- pidió revisar la fecha y las condiciones del proceso. Se dijo seguro de vencer a Maduro, calificándole como “el candidato del hambre”.



Su discurso fue transmitido por la televisora estatal VTV, donde es inusual que se difundan declaraciones de opositores.



Se postularon también cuatro desconocidos: el pastor Javier Bertucci, el ingeniero Reinaldo Quijada, el empresario Alejandro Ratti y el militar Francisco Visconti, chavistas alejados del oficialismo.



“Pueden ser vistos como una comparsa que le da a Maduro la excusa para decir que tiene competidores, pero sin la MUD ninguno tiene posibilidades”, agregó Salamanca.



Según el privado Instituto Venezolano de Análisis de Datos, Falcón cuenta con 24% de preferencias frente a 18% de Maduro. Pero, estiman analistas, está lejos de ser un peligro real ante el vasto control institucional y social del gobierno y su maquinaria.



“Falcón por sí solo no representa esa fachada que necesita el gobierno ante el mundo” para legitimar las votaciones, dijo a AFP Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos.



En octubre pasado, el exgobernador, un militar retirado de 56 años, fracasó en su intento de ser reelegido en el estado Lara y genera desconfianza entre opositores por su pasado chavista.



La politóloga Francine Jácome opina que Falcón tiene un liderazgo personalista y regional, además en declive. “Puede atraer a algunos opositores, pero su impacto será mínimo”, comentó a AFP.



Maduro prometió que le dará una “pela” (paliza) con 10 millones de votos sobre 20 millones de electores.



Más sanciones a la vista

​

Aunque Maduro repite que “llueva, truene o relampaguee” habrá elecciones el 22 de abril “con o sin” opositores, la MUD busca apoyo internacional para obligarlo a programar unos comicios con garantías.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, urgió a Venezuela a garantizar “elecciones creíbles”, reiterando que el bloque, que ya impuso sanciones a funcionarios venezolanos, está listo para “reaccionar”. Estados Unidos y otros gobiernos rechazaron el adelanto de las votaciones.



“El manejo de Maduro de las elecciones implicará mayor aislamiento internacional, pero el gobierno” está “dispuesto” a asumir el costo si “significa mantenerse en el poder”, subrayó Eurasia Group.



Washington, que además de medidas contra autoridades venezolanas impuso sanciones económicas, ha amenazado con un embargo petrolero contra un país que obtiene 96% de sus ingresos del crudo. Estados Unidos es su principal cliente.



Parte de la comunidad internacional rechazó también el proyectado adelanto de los comicios que debían celebrarse en 2020 para elegir al Parlamento, único poder que controla la oposición. El CNE definirá la fecha.



“¿El escenario? mayor presión internacional, ingobernabilidad y agravamiento de la situación económica y social”, advirtió Jácome.