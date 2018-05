Rivales de Maduro denuncian 'chantaje' del gobierno para movilizar votantes

LEA TAMBIÉN

Henri Falcón y Javier Bertucci, rivales del presidente Nicolás Maduro en las elecciones de este domingo 20 de mayo de 2018 en Venezuela, denunciaron irregularidades del oficialismo para movilizar votantes y llamaron a las autoridades a actuar.

Ambos aspirantes centraron sus denuncias en los controversiales 'puntos rojos', puestos callejeros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) próximos a los centros de votación.



El PSUV pide a quienes poseen el 'Carnet de la patria' -documento necesario para acceder a programas sociales- pasar por esos sitios para reportar su participación en las urnas.



“La instalación de los puntos rojos como mecanismo de presión, elemento de chantaje político y social, contra un sector de la población (...) se ha hecho un virus”, dijo a la prensa Falcón tras votar en la ciudad de Barquisimeto (oeste), su viejo fortín político.



Denunció igualmente que testigos de su partido han sido desalojados de centros de votación y que incluso uno de ellos fue golpeado y detenido.



“¿Cómo no denunciar cuando traes a la gente como si fuesen borreguitos? Hay que darle libertad a la gente”, expresó por su parte Bertucci luego de sufragar en Valencia (norte).



Durante la campaña, Maduro llegó a prometer “premios” a quienes tuviesen el 'Carnet de la patria' y acudieran a votar. Tanto Falcón como Bertucci llamaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) -de línea oficialista - a “tomar cartas en el asunto”.



“Las denuncias que tienen que ver con los puntos políticos han sido atendidas”, aseguró la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en una rueda de prensa posterior a las denuncias de los dos candidatos.



Los 'puntos rojos' son aceptados por el CNE, pero deben ubicarse a no menos de 200 metros de los centros. Falcón y Bertucci aseguraron que la normativa está siendo violada.



El ministro de Comunicación y jefe de campaña de Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró que se trata “de casos aislados” y que, una vez denunciados, se tomaron correcciones inmediatas.



Falcón y Bertucci se postularon rompiendo un boicot de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que no presentó candidatos en unas elecciones que tilda de “fraude” y que son desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.