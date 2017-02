Maduro afirma que colombianos emigran en masa a Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este domingo 12 de febero del 2017 que ha habido una “migración en masa” hacia Venezuela de colombianos que han huido debido al conflicto armado que afecta a ese país.

“El año pasado entraron a Venezuela de Colombia 100 000 compatriotas colombianos (...) Hemos recibido una migración en masa en la frontera producto de la guerra civil de Colombia”, afirmó el mandatario en un mitin por la conmemoración del Día de la Juventud en Venezuela.



Maduro dijo que hay varias razones por las que los colombianos prefieren vivir en Venezuela donde, afirmó, son recibidos con los “brazos abiertos”.



“La (razón) fundamental, la económica, buscando una oportunidad; la social, porque en Venezuela sus hijos tienen educación gratuita desde que nacen hasta que se gradúan, porque en Venezuela consiguen donde vivir”, aseveró.



El presidente informó que está en contacto permanente con Francisco Arias Cárdenas, gobernador del estado Zulia (norte), fronterizo con Colombia, porque en los últimos días por un solo punto entraron 359 colombianos a Venezuela.

“Esa es la verdad, a pesar de las campañas sucias que hay en Bogotá. Imagínense si hablaran bien (de Venezuela), no vendrían 100 000 colombianos, se vendría un millón”, afirmó Maduro.



Entre los gobiernos de Venezuela y Colombia se desató un incidente diplomático desde el 26 de enero, cuando en una visita al municipio de Tibú (departamento fronterizo de Norte de Santander, en el norte de Colombia) el vicepresidente colombiano, Germán Vargas Lleras, dijo que un programa gubernamental de viviendas gratis no era para “venecos”.



Maduro, la cancillería venezolana e altos dirigentes del oficialismo, como el diputado Diosdado Cabello, rechazaron el apelativo de “venecos”, al que tildaron de “xenóbo”.



Cabello insultó por ello a Vargas Lleras, mientras que Maduro le puso el mote de “señorito oligarca”, lo que generó a su vez una nota de protesta de la canciller de Colombia, María Ángela Holguín.



“En Colombia deben saber, lo saben, que no hubiera habido acuerdo con las FARC sin la base sólida de la revolución bolivariana, y no habrá paz si desestabilizan la revolución bolivariana”, advitió Maduro.