Nicolás Maduro afirma que quiere a CNN 'fuera' de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó el domingo 12 de febrero del 2017 a la cadena de noticias estadounidense CNN y manifestó que quería a la televisora "fuera de Venezuela".

"Algunos medios de comunicación como CNN trataron de manipular, no pueden manipular, ¿vale? Ese es un asunto nuestro de los venezolanos. CNN que no meta su nariz, CNN bien lejos, caballero, yo quiero a CNN bien lejos de aquí. ¡Fuera CNN de Venezuela! ¡Fuera!", exclamó Maduro durante su programa de televisión "Los Domingos con Maduro".



El mandatario fustigó a CNN por supuestamente haber "manipulado" la denuncia que una mujer hizo ante uno de sus ministros, algo que sería una práctica habitual de la cadena con sede en Atlanta.



Estas declaraciones se producen luego de que esta semana CNN en Español emitiera un reportaje llamado "Pasaportes en la Sombra", en el que denunciaba la existencia de una red que se dedicaría a cobrar por la entrega de pasaportes venezolanos de manera irregular a ciudadanos del Medio Oriente con supuestos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo.



En el reportaje, un ex funcionario de la embajada venezolana en Bagdad denunció que esa sede diplomática sería el punto central de la red de pasaportes que sería controlada por el ahora vicepresidente Tareck El Aissami, un venezolano de ascendencia sirio-libanesa. La entrega de pasaportes podría permitir que los presuntos terroristas puedan ingresar a la Unión Europea y a buena parte de América Latina sin necesidad de solicitar visado.

Sin embargo, el presidente venezolano no aclaró si su pedido se traducirá en una salida de CNN en Español de las grillas de programación de las operadoras de televisión por suscripción, o si fue sólouna crítica a la línea editorial de CNN en Español. Durante su programa televisivo, Maduro no mencionó el reportaje "Pasaportes en la Sombra" para justificar sus críticas hacia CNN.



La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, se limitó a responder en el reportaje que esas alegaciones eran simples "mentiras". De momento el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano no ha emitido ninguna reacción oficial.