Maduro pide activar toda la maquinaria para lograr una victoria el 20 de mayo

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, inauguró este lunes, 23 de abril del 2018, su campaña por la reelección en el suroriental estado Bolívar, donde pidió a sus partidarios activar toda la maquinaria para garantizar su victoria el próximo 20 de mayo próximo.

Frente a cientos de partidarios y desde una tarima, Maduro hizo hoy su primera aparición pública tras el inició de la campaña, la que arrancó asegurando que "se abre un tiempo de victoria, felicidad y prosperidad para el pueblo de Venezuela".



Admitió que "hay muchas cosas pendientes por hacer", pero aseguró que en su mandato, el cual recién cumplió cinco años, no ha dejado de "navegar en las aguas más turbulentas y las mayores dificultades".



Maduro reiteró que ya no es el mismo "novato" que se lanzó a la Presidencia en 2013 tras la muerte de su líder y predecesor, Hugo Chávez (1999-2013), y prometió que este será "un nuevo comienzo".



Aseguró que el país va "a un gran cambio, a una gran renovación de la revolución".



"Pero sobre todo tenemos que ir a una gran revolución económica que acabe con la guerra económica", agregó.



Con ello se refirió muy brevemente a la guerra económica, como denomina el supuesto ataque de agentes externos contra la economía de la nación y a la que hace responsable de que la nación, con las mayores reservas petroleras, viva ahora la peor crisis de su historia.



"Si ustedes me reeligen como presidente de la república para el periodo 2019-2025, lo juro aquí en esta tierra sagrada (...) me comprometo a vencer definitivamente la guerra económica", dijo.



Para ello, señaló, se desplegará "una maquinaria imbatible" que sostiene que "aquí hay solo dos opciones, el candidato del pueblo, el candidato de la patria, el candidato de la clase obrera", que es como Maduro se refiere a sí mismo, o "la oligarquía" que son todos lo opositores.



En su visita al estado de Bolívar, Maduro visitó también al parque natural La Llovizna, donde protagonizó una especie de ritual de los pueblos aborígenes venezolanos y presenció un breve concierto de niños indígenas que integran uno de los coros del reconocido Sistema Nacional de Orquestas y Coros de Venezuela, financiado por el Estado.



Maduro asume la candidatura para la reelección en uno de los momentos más críticos de la economía venezolana y con los niveles más altos de impopularidad de acuerdo con los sondeos de opinión de las principales consultoras de la nación.



Los candidatos que buscan la primera magistratura de la nación caribeña son, además de Maduro, el exgobernador Henri Falcón, el pastor evangélico Javier Bertucci, el empresario Luis Alejandro Ratti, y el ingeniero Reinaldo Quijada.



La campaña para las elecciones presidenciales del 20 de mayo en Venezuela comenzó el domingo sin grandes despliegues y con el reiterado llamado a la abstención por parte de la mayoría de la oposición, que por primera vez no acude a estos comicios.