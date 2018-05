Nelson Villegas: ‘Estamos intensificando las tareas de Inteligencia’

LEA TAMBIÉN

¿Cuál es su plan trazado para la frontera norte una vez posesionado como nuevo comandante de la Policía Nacional?

Yo tengo claro que la misión de la Policía es la seguridad nacional y mantener el orden público, no solamente en la frontera sino en todo el país. Pero, preocupados de lo que sucede en la frontera, continuaremos realizando nuestros operativos permanentes, en cuanto a lo que nos corresponda.



Estamos en coordinación con las Fuerzas Armadas y continuaremos en esa línea de trabajo.



¿Cómo están las tareas relacionadas con los servicios de Inteligencia?

Estamos intensificando las tareas de Inteligencia, porque un trabajo sin Inteligencia, un operativo sin Inteligencia no funciona.



¿Qué significa intensificar los servicios de Inteligencia?



Significa búsqueda, procesamiento y análisis de información sobre las estructuras criminales. Significa ver lugares y personas que estén involucradas en actos fuera de la ley. Eso hay que intensificar.



¿Cómo está la Policía Nacional en cuanto al equipamiento?

Nuestros policías tienen el equipamiento civil no tan sofisticado, pero lo tienen y están trabajando. El Gobierno ha atendido nuestras peticiones y lo está haciendo en la medida de lo posible.

¿Qué hace falta?



Bueno, en equipamiento usted sabe que la tecnología moderna ayuda mucho. En tareas de Inteligencia ayuda mucho la ubicación satelital, teléfonos y demás cosas. Eso es importante utilizar.



En todo caso, la violencia que se reporta en la frontera norte preocupa.

Sí, cómo no. Preocupan las muertes, preocupan los atentados terroristas que no había antes. Esto es una secuela de lo que vive nuestro país vecino. Pero el intercambio de información con Colombia es permanente. La Policía de ese país lleva adelante un gran operativo llamado Atlas en contra de los disidente y parte de ese proceso, entre el Ejército y la Policía, han procedido a detener, por ejemplo, a alias ‘Weiner’ en Candelillas-Colombia.



Con esta captura, ¿cómo queda la estructura criminal de alias ‘Guacho’?

En Ecuador hemos detenido a personas de esa estructura delictiva incluso antes de que ocurra la explosión del 27 de enero y ahora están a órdenes de la Fiscalía. Uno de estos es alias ‘Amarillo’, una persona importante en esta red y que es procesada.



¿Cuál es el papel que ejercía dentro de la red?



Fue detenido cuando atentaban en contra de la torre de Quinindé. Es un ciudadano de la estructura fuerte de esta organización.



Finalmente, ¿cómo procesará el tema de los chats entre alias ‘Guacho’ y altos oficiales de la Policía?

Entiendo que este tema está en proceso de investigación en la Fiscalía y en la parte interna de la Policía. Se resolverá de acuerdo a lo que se evidencie en la investigación.