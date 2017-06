El Ministro de Finanzas dice que buscará reducir el déficit este año

El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, entregó este lunes 5 de junio del 2017 las primeras cifras presupuestarias.



Una de las tareas será reducir el déficit fiscal. El año pasado este indicador, que evidencia la falta de ingresos para cubrir los gastos, se ubicó en USD 7 313. De la Torre anunció que reducirá esa cifra a 4 598 millones este año.



El Gobierno proyecta que los ingresos tributarios se ubicarán este año en USD 17 713 millones y los petroleros en 2 212 millones. Mientras que del lado de los egresos, el gasto corriente (pago de sueldos y otros rubros) llegarán a USD 15 941 y los gastos de capital sumarán 8 582 millones.



No obstante, el funcionario no dio detalles de los presupuestos en los que se basan esas cifras y aclaró que en las próximas semanas se dará a conocer con más detalle esos números, cuando se presente a la Asamblea la Proforma 2017.



“Estamos ajustando el manejo fiscal para alcanzar una meta del 4,6% del PIB, que es un nivel bastante menor que el que tenemos nosotros hasta este momento”, dijo De la Torre. Además, añadió que en el mediano plazo se busca reducir hasta el 3% el déficit fiscal.

Una de las formas para llegar a ese déficit, dijo de la Torre, será la reducción de obra pública. “Si se está planificando un ajuste, fundamentalmente en lo que es gasto de capital, un gasto importante, que puede darse en la medida que ya no se va a seguir construyendo infraestructura física, que es tremendamente costosa. Eso evidentemente nos genera un espacio fiscal que nos permite llegar a la meta que le estoy indicando”, añadió de La Torre.



En breves rasgos, el economista sostuvo que su plan económico buscará mayor productividad y generar un crecimiento sostenible.



Durante casi dos horas en una exposición en tono académico, el ministro De la Torre explicó cuáles son los principales problemas que afronta la economía ecuatoriana y sus principales riesgos.



El mayor peligro para la economía nacional es el sector externo, dijo el Ministro, quien recalcó que la sostenibilidad de la dolarización depende del ingreso de dólares.

El Ministro consideró que la economía nacional no está en crecimiento, sino en recuperación.



El Banco Mundial proyectó que Ecuador decrecerá este año en 1,3% ayer los pronósticos de las previsiones de crecimiento para Ecuador ayer a la baja la perspectiva de crecimiento de Ecuador. El país, junto a Venezuela (-7,7%), son las dos naciones de América Latina que registrarán recesión, según el informe del multilateral denominado "Perspectivas económicas mundiales".



Sobre el dinero electrónico, De la Torre sostuvo que actualmente se está dialogando con la banca privada y no se descarta la posibilidad de que la plataforma pase a sus manos, siempre y cuando se generen mecanismos para no poner en peligro la dolarización. Sobre este tema, recalcó que la única moneda en circulación será el dólar y no existirá una divisa paralela.