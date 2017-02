Los cambios para la emisión y gestión de tarjetas de crédito ya rigen

Desde el miércoles 1 de febrero del 2017 entraron en vigencia las nuevas disposiciones para los emisores de tarjetas de crédito de acuerdo con la resolución 310 de la Junta Reguladora. La norma detalla los casos en que está permitido el cobro de intereses por financiamiento y mora.

La parte fundamental de la norma dispone que cuando un cliente cancele el mínimo o un valor superior, pero no alcance a cubrir el total de la cuota, la entidad cobrará solo un interés por el financiamiento del valor no cubierto. Eso sucede cuando se paga el mínimo y queda un valor que genera intereses.

Cuando se trate de los intereses por mora, estos correrán exclusivamente sobre el valor no cubierto del pago mínimo.



El expresidente de la Junta Reguladora y hoy ministro de Finanzas, Patricio Rivera, señaló hace dos meses que esta resolución permitirá "frenar algunos abusos que cometen los emisores de tarjetas de crédito", ya que existe un vacío legal en la norma vigente que da lugar a diversas interpretaciones.



Lucía, una tarjeta habiente quien no quiso dar su apellido, cree que la medida es positiva. Relata que tenía que pagar una cuota de alrededor de USD 550 hasta el 3 de enero por consumos con su tarjeta de crédito entre noviembre y diciembre.



Cuando cobró su bono navideño decidió abonar USD 350 que era más que el monto mínimo de USD 22 y lo hizo el 26 de diciembre, incluso antes de la fecha tope de pago. El resto canceló el 5 de enero, con dos días de retraso. Sin embargo, "por esos dos días de retraso" le cobraron intereses "como si hubiera pagado solo los USD22", relató molesta.



Alexandra Cualchi tiene una tarjeta de crédito, pero no conoce a profundidad las nuevas reglas. “Sé que entraba en vigencia algún beneficio que tenía que ver con el interés”, comentó. De lo que sabe, el cambio le parece positivo porque considera que algunos emisores cobraban intereses por mora y financiamiento sobre la deuda total cuando en realidad ya se pagó una parte.

Emisión sin previa solicitud será nula



Otro cambio que introdujo la Junta y que ya está en vigencia es que la emisión de tarjetas sin previa solicitud será nula.



Nelly Ojeda, tarjetahabiente, está de acuerdo en que se haya regulado la emisión de tarjetas porque así ya no se entregarán tarjetas de crédito sin consentimiento.



Explicó que es importante también el cambio relacionado a los intereses por financiamiento y mora.