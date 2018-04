Negociaciones siguen abiertas pese a que Lula no acató la orden del juez

La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva continúa negociando las condiciones de una posible entrega aunque el expresidente brasileño no atendió el auto de prisión y no se presentó ante la Justicia a las 20:00 GMT, según fuentes próximas al proceso.

"Lula estaría negociando por medio de intermediarios", señaló una fuente del Partido de los Trabajadores, que admitió también que el expresidente estaría dispuesto a entregarse "aunque tal vez no ahora".



También el presidente de la Federación Nacional de los Policías Federales (Fenapef), Luis Antônio Boudens, admitió hoy en Curitiba que las puertas continúan abiertas para el diálogo.



"Sí, claro (existe la posibilidad de continuar negociando con la defensa), cuantos menos traumas tenga la ejecución de la orden y cuanto más preservados sean los participantes de la acción mejor, lógico, eso es obvio. Ahí es cuestión de consenso", apuntó Boudens a un grupo de periodistas.

El auto de prisión del juez federal Sergio Moro concedía a Lula hasta las 20:00 GMT de hoy para entregarse y empezar a cumplir una condena de 12 años por corrupción y lavado de dinero.



Boudens admitió que, tras el incumplimiento de Lula -que permanece en un sindicato en las afueras de Sao Paulo-, "van a ser empeñados los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a la orden judicial" porque "tiene que ser cumplida", aunque "no a cualquier costo".



"Nuestra meta es evitar enfrentamientos lógico y cumplir la decisión de la mejor forma", insistió el funcionario, que señaló que el vencimiento del plazo previsto en el auto de prisión aumenta las "dificultades" y más tratándose de un expresidente, que "envuelve todas esas cuestiones de simpatizantes y contrarios, es un embrollo muy grande".



Pero, "tenemos especialistas para gestionar crisis, negociadores dentro de la Policía Federal, que son capaces de realizar este tipo de negociación sin enfrentamientos", agregó.



La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, afirmó hoy que Lula no ha incumplido una orden judicial.



"A él le fue dada por el juez la opción de ir a Curitiba a entregarse y no ejerció ese opción", dijo.



"El está aquí, en la sede del sindicato (de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo), que es un lugar público. Todo el mundo sabe dónde está y aquí permanecerá junto con la militancia", agregó.