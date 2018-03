La negociación se centra en las comisiones de la Asamblea Nacional

El Ejecutivo convocó a los legisladores antes de la sesión en la que se definirá la reestructuración de la Asamblea Nacional. La cita será este jueves, 22 de marzo del 2018, con funcionarios de la Secretaría de Gestión de la Política.

Ahí se prevé definir los nombres de los legisladores del oficialismo y de los movimientos aliados que cambiarán de puestos. Algunos dejarán sus actuales comisiones y otros se mantendrán y buscarán el apoyo de otras bancadas para ganar las presidencias o vicepresidencias de las mesas.



Por ejemplo, César Litardo, actual integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria, está interesado en ir a la de Fiscalización. Ha estado en conversaciones desde la semana pasada con la presidenta de esa mesa, María José Carrión, quien dará un paso al costado. El representante de Los Ríos admitió que está entre sus planes dirigir esa Comisión.



En cambio, María José Carrión dice que tiene “un apoyo importante” de sus compañeros para estar en otras funciones. No niega que su aspiración es el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Otra de las personas que está interesada en ese organismo es Marcia Arregui. “He hablado con compañeros y también con parte de la oposición y no tengo resistencia”, dijo.



En algunas comisiones Alianza País no cuenta con los asambleístas necesarios para forzar el cambio de autoridades. Una de las coordinadoras, Ximena Peña, manifestó que se reubicará a legisladores que estén en otras mesas.



Esto se aplicará en la de Régimen Económico, donde el oficialismo tiene un solo integrante: Mariano Zambrano.



En cambio, el grupo Revolución Ciudadana, que representa al correísmo, tiene cuatro representantes. En esa misma Comisión se encuentra Viviana Bonilla, primera vicepresidenta del Legislativo, que criticó esta reconfiguración.



A través de un boletín de prensa habló de “un reparto” de puestos en la Asamblea y del rompimiento de las normativas que rigen al Legislativo.



Para Raúl Tello (Unidos por Pastaza), quien propuso que se debata la reconfiguración de la Asamblea, el Pleno es la máxima autoridad y puede hacer los cambios necesarios para que se generen leyes.



Él ha sido propuesto por una parte de la Bancada de Integración Nacional (BIN) para ocupar un puesto en el CAL. Pero también existe otro grupo en el bloque que respalda a René Yandún (ID), coordinador de la bancada, para que los represente en el órgano de administración.



El BIN es la única bancada conformada oficialmente que no cuenta con un representante en el CAL. Por eso, añadió Yandún, esta será la oportunidad de equilibrar fuerzas.



Su representante podría entrar en lugar de Soledad Buendía (Revolución Alfarista) o Viviana Bonilla (independiente). Ambas dejaron AP.



La Ley de la Función Legislativa indica que solo se puede configurar bancadas durante la primera semana del período, luego de instalarse la Asamblea. Eso ocurrió en mayo pasado. Pero los correístas anunciaron su ruptura con Alianza País en noviembre y desde entonces han actuado como un nuevo grupo legislativo.



Sin embargo, la legisladora Buendía señala que todavía siguen siendo legalmente una bancada. Ella enseñó una certificación, con fecha del 16 de marzo, de la Secretaría General de la Asamblea, en la que aún constan dentro de dos bancadas: Alianza País y Alianza País-Aliados.



Esta aseveración le provocó risa a la legisladora Carrión. Para ella, los asambleístas que se desafiliaron del oficialismo no pueden considerarse integrantes de las bancadas inscritas actualmente.



Buendía señaló que la Revolución Alfarista votará a favor de una reestructuración siempre y cuando “cumpla con la Ley”, la cual señala que un cambio de autoridades se daría por muerte del legislador o por renuncia. El correísmo sigue al frente de cuatro comisiones.



Mientras que el Partido Social Cristiano (PSC) ratificó su posición de que mantendrá a su representante Luis Fernando Torres en el CAL. Esta tienda política y SUMA no apoyaron la moción para reestructurar la Asamblea.



Los socialcristianos aseguraron que defenderán el derecho a permanecer en los espacios en los que se han venido desempeñando. Por ejemplo, Dayllana Passailaigue, quien integra Educación y una comisión ocasional por los derechos de las mujeres, señaló que esos temas son de su interés y que se mantendrá para legislar en favor de estos grupos.



SUMA ratificó que no aspirarán a ningún puesto en el CAL, señaló Gabriela Larreátegui, que manifestó que hay conversaciones con otras organizaciones para apoyar candidatos a ese organismo.



El movimiento Creo aspira a que haya un mejor reparto de las comisiones. Para el legislador Fabricio Villamar, era injusto que Alianza País haya controlado casi la totalidad de las 13 comisiones (a excepción de Participación Ciudadana) y no se haya dado espacio a los otros grupos políticos.



Por eso espera que haya mayor equidad en la elección de las autoridades que se prevé iniciar el jueves. El representante de Creo ante el CAL, Patricio Donoso, ha sido ratificado por la organización política para mantenerse en el cargo.



La Asamblea Nacional también tiene pendiente tratar lo antes posible los cambios a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Los legisladores fueron convocados para debatirlo en segunda instancia mañana a las 10:00. El tiempo apremia porque quieren hacer los cambios un año antes de las elecciones seccionales.



En contexto



La Asamblea se apresta a un cambio de autoridades en todos los niveles. El PSC y SUMA no apoyaron la reestructuración. Las otras organizaciones políticas planifican cómo presentarán sus cuadros políticos para tener autoridades en el CAL y en comisiones.