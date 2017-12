Nebot dijo que el PSC apoyará algunas observaciones del veto presidencial a la Ley de Reactivación Económica

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aseguró que el veto parcial presidencial a la Ley de Reactivación Económica tiene “cosas positivas” y que el bloque legislativo del Partido Social Cristiano (PSC) votará a su favor en algunos de los puntos observados.

En su habitual enlace radial de los miércoles, la autoridad detalló este 27 de diciembre del 2017 los aspectos en los que el partido respaldará las observaciones del presidente Lenín Moreno. “La Asamblea actuó con buen criterio en el sentido que ha disgregado el veto, no lo ha hecho en paquete, sino que lo ha segmentado”.



Explicó que, entre otras cosas, apoyan que el dinero electrónico sea con respaldo de dólares depositados en los bancos y actúe como una especie de tarjeta de débito. Así no se aprobará como “quería la Asamblea”, dijo, que quería que lo maneje el sector público y se convierta en una especie de moneda alterna, lo que habría hecho daño al patrimonio de los ecuatorianos y a la dolarización.



También votarán a favor de que al Banco Central del Ecuador no se le pueda devolver el dinero que el anterior Gobierno sacó de su dominio con papeles del Estado. “Ahí está precisamente las cuentas del encaje bancario, que son depósitos ciudadanos, la plata de prefecturas, juntas parroquiales, municipios…”.



Mientras, Nebot comentó que no respaldan que se condicione los “pocos incentivos” para el sector empresarial que había determinado en primera instancia la Asamblea.



El pasado 13 de diciembre llegó a la Asamblea el veto parcial de Moreno a la Ley de Reactivación de la Economía, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera, aprobada por el organismo legislativo. Lo hizo con 16 observaciones en 35 páginas.



Entre las observaciones se cuenta la introducción nuevamente de artículos que permiten la intervención de la banca privada, pública y cooperativas en el uso de medios de pago electrónicos y, además, la eliminación de la facultad del Banco Central de “implementar” y “proveer” la moneda electrónica.



El mandatario dijo en su informe semanal del lunes 11 de diciembre que en la normativa aprobada por el Parlamento “hay mejoras importantes, pero también elementos fundamentales que se han dejado de lado”.



Nebot también dio su punto de vista sobre la forma de financiar el presupuesto. Refirió que se debe gastar menos, renegociar la deuda y aumentar los incentivos para atraer inversiones.