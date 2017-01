La neblina cubrió Quito el 20 de enero

Este 20 de enero del 2017, hubo presencia de neblina y llovizna en Quito.

En las principales vías de la capital como la avenida Mariscal Sucre, la Simón Bolívar, 10 de agosto, 6 de diciembre; así como en las diferentes calles de las ciudad, los vehículos transitaban en medio de la neblina.



Además, desde cualquier punto de la capital los ciudadanos pudieron apreciar que la ciudad estaba cubierta de neblina.



Por esta razón el agente de tránsito Carlos Trujillo indicó cinco recomendaciones para conducir durante la neblina

1. No exceda los límites de velocidad permitidos.



2. Revise los neumáticos de su auto para comprobar que no estén lisos o con daños



3. Durante la neblina, use las luces intermitentes de parqueo mientras conduce.



4. Respete las distancias entre los otros vehículos.



5. Conduzca con atención y precaución para mantener la seguridad de los usuarios de las vías.