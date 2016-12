Tres formas de aprovechar el decimotercer sueldo 

Los empleadores tienen hasta el 24 de diciembre para cancelar la decimotercera remuneración a los trabajadores bajo relación de dependencia. Estos montos se reciben en un solo pago si el trabajador pidió su acumulación durante el año, o mensualmente si no realizó la solicitud con anterioridad.

Evelyn Cifuentes, responsable del programa de Educación Financiera de Fundación Crisfe, señaló que en este último caso hay que tener cuidado para que el dinero no se diluya, por lo que el primer paso es abrir una cuenta exclusiva para depositar el décimo mensualizado y que gane intereses.



La mejor alternativa es optar por una opción que no permita retirar el dinero a través de cajeros o transferencias, sino que el cliente se vea obligado a ir al banco.



La acumulación del décimo conlleva a que en diciembre se duplique el dinero que recibe el trabajador. Esto puede generar una “ilusión de liquidez”, por lo que es bueno recordar que se trata de un ingreso extraordinario, para así no gastar en exceso ni terminar comprometiendo los ingresos de los siguientes meses.



Wilson Araque, experto en Finanzas Personales y Director del Área Académica de Gestión y del Observatorio de la PyME, explicó que se le pueden dar al menos tres destinos al aguinaldo navideño: el pago de deudas, las compras prioritarias o de temporada, y la inversión y el ahorro.



Salir de deudas



El pago de deudas debe ser analizado de acuerdo con las tasas de interés que generen, para determinar cuáles tienen un mayor costo financiero, por lo que hay que buscar información al respecto. Por ejemplo, si hay dos deudas, una con cuota más baja a un tiempo más largo y otra con una cuota elevada pero a menos plazo, la recomendación del experto es cancelar primero la que tiene un plazo más extenso, pues es la que acumula mayores cargos por la tasa de interés.



Iván Avellaneda, responsable del Programa de Educación Financiera de Mutualista Pichincha, añade que es importante pagar las obligaciones pendientes con el décimo, más cuando la persona se encuentra sobreendeudada o si el pago de obligaciones supera el 40% de sus ingresos regulares. Liquidar las deudas con el aguinaldo debe priorizarse sobre el ahorro. Y entre las deudas a pagar, lo primero es cancelar aquellas que tienen mayor tasa de interés. De esta forma se reducirán los recargos por intereses, por ejemplo, en las tarjetas de crédito.



Pagos de temporada



Al ser una época de fiestas es usual que parte del decimotercer sueldo se dirija a correr con los gastos de temporada. La recomendación en este caso es hacer un plan de gastos antes de salir de compras.



Avellaneda señaló que para cubrir los gastos propios de la temporada (regalos, cenas, vestuario para las fiestas, entre otros) es bueno recurrir a la organización mediante un presupuesto, para evitar excederse y gastar solo lo necesario.



Araque resaltó que también es “inteligente” buscar alternativas e información sobre precios y calidad antes de adquirir un bien, sin caer “sorprendido” por las ofertas y descuentos que presenta el mercado. “Muchas veces cuando uno empieza a analizar las opciones resulta que no son tan beneficiosas como se creía”.



Al momento de hacer compras cabe preguntarse: ¿En verdad necesito esto? (bien o servicio). El experto asegura que esta interrogante es básica para no dejarse llevar por la presión social y publicitaria y terminar comprando artículos innecesarios.



Cifuentes coincide en que en la temporada es habitual encontrar todo con descuento, y puede llevar a pensar que debe comprar zapatos o cualquier otra prenda solo porque están con el 20% o el 50% de descuento”. El experto cree que esa no sería una buena compra, ya que se basa en la promoción y no en la necesidad, y se convierte en gasto innecesario.



Inversión y ahorro



Si las deudas y los gastos de temporada están cubiertos con anterioridad, una alternativa es invertir o ahorrar el décimo de diciembre. Avellaneda señaló que con el ahorro del sobresueldo se puede cumplir metas a corto, mediano y largo plazo, como viajes, la compra de un auto, la entrada de una vivienda, etc. Este dinero también puede convertirse en un fondo de emergencia para enfrentar imprevistos o para crear un fondo de jubilación.



Otra opción de inversión es la compra de bienes de larga duración. El decimotercer sueldo puede servir para, junto con otros ahorros, comprar una casa o un local comercial, y luego alquilarlo y generar un ingreso adicional, dijo Cifuentes.



Como parte de la idea de ahorro, entidades financieras ofrecen promociones. Por ejemplo, Produbanco lanzó la campaña “Ahorra y Gana”, que sortea fondos para libretas de ahorros (entre USD 1000 y 5 000) y bicicletas eléctricas. Participa quien aumente el saldo con USD 10, 25 y 100 en sus cuentas de ahorro, ahorro programado o ahorro a plazo fijo.



Para José Ricaurte, vicepresidente de Banca Minorista de Produbanco, se busca impulsar el concepto de ahorro en clientes actuales y potenciales que en esta época reciben el décimo y otras bonificaciones.



Al respecto, Araque añadió que hay que tomar en cuenta que el interés que se reciba podría no ser muy alto en comparación al año anterior. Sin embargo, gracias a la caída de la inflación, la rentabilidad se ha mantenido, de acuerdo con Carta Económica de este mes de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes).



Es necesario buscar información y recordar las dos “r”: rentabilidad y riesgo. Esta última es muy importante. La calificación de riesgo de las instituciones financieras está disponible en la web de la Superintendencia de Bancos.