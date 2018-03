César Navas: Los secuestradores no buscan dinero; no han pedido rescate

“No buscan dinero porque no es que han pedido rescate ni mucho menos”, señaló la mañana de este 28 de marzo del 2018 el ministro del Interior, César Navas, vocero de la información oficial referente al secuestro de un equipo periodístico de EL COMERCIO en Mataje, en territorio ecuatoriano, el lunes 26 de marzo.

Entrevistado en Ecuadoradio, Navas se refirió este miércoles 28 que sus declaraciones de la víspera, cuando enfatizó que los periodistas en la frontera no han seguido un supuesto protocolo elaborado por su Cartera de Estado, aseguró: “Quiero aclarar algo, nosotros necesitamos de la prensa… El trabajo que ustedes hacen como periodistas y que es muy necesario para nosotros como autoridades para poder informar a la población”.



Asimismo, Navas matizó sus declaraciones referentes a la posible ubicación donde se encuentran secuestrados los tres integrantes del equipo periodístico de EL COMERCIO. Pese a que el secuestro se produjo en Mataje, población fronteriza de Esmeraldas, en Ecuador, por “ciertas informaciones” obtenidas, dijo el Ministro, se puede “pensar que están en el lado colombiano”, aunque este miércoles no lo pudo afirmar “categóricamente”. “Por la dinámica propia de este tipo de operaciones… se van moviendo”.



Navas informó que el presidente Lenín Moreno creará un Comité se Seguridad Fronterizo para “acciones integrales” en la frontera, para lo cual firmará un Decreto Ejecutivo.



“Este comité va a tener ya una vigencia en el tiempo. Esto es un horizonte de años y no de meses, entendamos, son temas que hay que analizarlo con mucha seriedad, hay que ser objetivos, hay que abstraerse de ciertos intereses o de posiciones extremas, aquí hay que abstraerse y ser muy objetivos… Tenemos que trabajar con acciones integrales para la frontera”, señaló Navas.



El Secretario de Estado insistió en que “la situación problemática, no deseada, que se vive en la frontera norte es un tema complejo, es una realidad con hechos objetivos de un conflicto que ha venido liberando Colombia por más de cuatro décadas, donde existen situaciones de las cuales no nos podemos abstraer”.



Pese a los ataques perpetrados desde el 27 de enero del 2018 en Esmeraldas, con un coche bomba en San Lorenzo, un dinamitazo en Borbón y una trampa explosiva en la vía a Mataje, Navas sostuvo que “primero, el conflicto sucede en otro país o esta situación compleja sucede en otro país donde están los cultivos de coca, en otro país donde están u operan estos grupos armados organizados residuales y lo que ha hecho el Ecuador soberanamente y como debe de ser es proteger nuestra frontera, cuidar nuestra frontera como la Constitución así lo determina. En este contexto estos grupos se han sentido golpeados y (los ataques) es la reacción que hoy por hoy o meses atrás han venido realizando o tratan de realizar”.



"Particularmente esta situación debe ser tratada con toda responsabilidad, tiene que ser tratada con mucha objetividad. Debe existir unión, debemos estar unidos para enfrentar esta situación que a nadie le agrada, pero que debemos enfrentar”.



“Los cárteles no tienen sus estructuras en Ecuador, tratan de ingresar en el Ecuador, utilizar al Ecuador como un país de tránsito. Lo que buscan los carteles es establecer una línea de soporte logístico, de captar a los pescadores artesanales, de ver cómo tratan de contratar desde los grupos armados organizados de disidentes… donde los grupos armados tratan de comprar servicios por parte de Colombia y parte de Ecuador”.



“En esta lucha podemos tener situaciones como estas, no estamos ajenos a que sucedan cosas como el secuestro de tres ciudadanos o los atentados que han sucedido en ciertos lugares de la frontera contra instalaciones militares o contra patrulleros o vehículos de las Fuerzas Armadas. La acción es seguir enfrentando esta situación, lo complejo del escenario es que estos grupos no operan dentro del Ecuador, están operando desde Colombia”.