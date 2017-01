Los municipios analizan Ley de Plusvalía

Las autoridades y técnicos municipales recopilan desde el martes 3 de enero del 2017 información sobre cómo se aplicará el beneficio en el pago del impuesto predial, establecido en la Ley de Plusvalía.

Esa normativa estipula que las personas que voluntariamente hagan su actualización predial dentro del año siguiente a la promulgación de la Ley, tendrán la posibilidad de pagar en los dos años siguientes (2018-2019) el impuesto predial sobre la base utilizada hasta antes de la actualización.



En los municipios de Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas, Ibarra, Santo Domingo y Ambato se desconocía sobre la norma, vigente desde la semana pasada. Lo que sí hubo ayer fue una afluencia masiva de usuarios para pagar el impuesto predial.



Pablo Peñafiel, director de Avalúos y Catastros de Cuenca, explicó que se requiere el reglamento (del Ejecutivo) para conocer el alcance.



Más de 1 000 cuencanos cancelaron el martes alrededor de USD 67 000 por el impuesto predial, el cual no subió este año.

La Dirección de Avalúos atiende todo el tiempo solicitudes para la actualización de predios, dijo Wilson Campoverde, tesorero municipal. “Unos lo hacen por la plusvalía para mejorar el precio de venta, otros porque han hecho mejoras y unos últimos porque consideran que su casa tiene un mejor valor comercial”.



El trámite de actualización cuesta USD 5 y, por lo general, dura más de una semana. Del beneficio no se sabía.



Carlos Licto, abogado tributario, explicó que ya existe la posibilidad de actualizar el catastro, aunque la ley no contemplaba ningún beneficio. “Lo que se hace es decirle al contribuyente que si solicita voluntariamente deberá cancelar sobre la base anterior y no sobre la actualizada, que resultaría un valor mayor”.



En teoría es positivo porque se da un “incentivo” a las personas que hagan la actualización. Aseguró que hay que tomar en cuenta que “cada municipio dictará las ordenanzas para viabilizar esta reforma, por lo que no sería muy necesario el reglamento”.



Arturo García, director financiero del Cabildo de Ibarra, comentó que esta semana se realizará una reunión para analizar el tema. Para aplicar el beneficio se deberá aprobar una ordenanza, con el fin de tener una base legal. Cree que se tardará, al menos, un mes hasta que entre en vigencia.

Cientos de personas concurrieron a las ventanillas de la Tesorería Municipal para cumplir el pago predial. Este año no hubo incremento y se cobró lo mismo del 2016.



Fricson Moreira, director de Avalúos y Castros del Municipio de Ambato, indicó que en los próximos días se reunirán con los técnicos del Departamento Financiero y el alcalde, Luis Amoroso, para decidir cómo aplicar la nueva ley.



“Este año habrá algunas reducciones y no hay incremento”, manifestó Moreira.



Carmen Yanchapanta pagó USD 53 por su predio en el barrio Techo Propio y un local de ropa en el mercado América. En el 2016 pagó USD 68. “Ha habido una reducción”.

Unas 1 200 personas acudieron desde las 06:30 del 3 de enero hasta el Municipio de Esmeraldas para pagar el predial. Se mantienen los valores del 2016.



El director de Avalúos y Catastro, Marco Suquitana, explicó que aún no aplican el beneficio. “Ese es un tema que debemos analizarlo para su aplicación, pero ahora lo que estamos haciendo es actualizar el catastro del cantón”.



El usuario tampoco conoce de la nueva normativa. Alejandro Gruezo, uno de los contribuyentes, contó que a lo único que se acogió fue al descuento del 10% del predial.



En el cantón Esmeraldas hay 65 000 predios registrados, que pueden subir a 100 000 con la actualización, que se realiza desde hace ocho meses.

En Guayaquil, la actualización está a cargo del Cabildo. Lo hacía de oficio o por pedido de algún contribuyente que pensaba que su predio había sido mal avaluado. “Con la nueva ley tenemos que estudiarlo”, explicó Enrique Camposano, subdirector financiero.

Miles de usuarios se acercaron al Palacio Municipal para cancelar sus tributos, atraídos por el descuento del 10% al que se accede hasta el 15 de enero.



En Santo Domingo, un grupo de funcionarios municipales se reunió para estudiar la nueva normativa y cómo ponerla en funcionamiento. Según Juan Valencia, director financiero, se deberá esperar un reglamento de ese cuerpo legal para proceder”.

Este año se tiene previsto recaudar USD 9 millones en impuestos de 114 000 predios.