Municipios se desmarcan del correísmo

Tras el primer año de Gobierno de Lenín Moreno, el municipalismo busca ganar protagonismo y proyectar una imagen de independencia en el escenario político. Así, busca desmarcarse de la sombra del correísmo en la última década, en vísperas de los comicios seccionales del 2019.

De un lado, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) cierra filas a favor de la gestión del Primer Mandatario, con quien desde el inicio de su período ha trabajado cercano en varios temas, entre ellos, el apoyo de más de 180 burgomaestres a la consulta popular y referendo de febrero pasado. Con ello, el gremio tomó distancia de Rafael Correa, figura a la que fue cercana entre el 2014 y 2017, principalmente.



En la otra orilla, los alcaldes que justamente hicieron oposición a Correa, hoy aparecen junto a colegas ligados al antiguo correísmo en eventos públicos e inaugurando obras. También han respaldado–en ciertos aspectos- al actual Jefe de Estado. Sin embargo, son críticos de la actuación de la AME, grupo al que acusan de haber sido una ‘sucursal’ del Gobierno pasado.



Luego de las elecciones seccionales del 2014, las diferencias políticas entre las autoridades locales no alineadas y el Gobierno central se acentuaron. Varios aspectos como las competencias de tránsito y los tres recortes que significaron un 40% menos en las asignaciones fueron puntales que generaron discrepancias entre los dos bandos.



Para el analista político Luis Verdesoto, el municipalismo quedó opacado por el protagonismo del Ejecutivo pasado, pues se creó una especie de subordinación de las autoridades al existir una dependencia exclusiva de recursos .



No obstante, cree que hoy hay un resurgimiento de las instancias locales como espacios con mayor libertad, en la que ya no existe una presión económica ni política.



En ese marco, recordó que a inicios del mes pasado se inauguró la terminal terrestre de Machala. Ahí participaron varias autoridades del socialcristianismo como Carlos Falquez, de la capital orense, Jaime Nebot (Guayaquil) y Jhonny Terán (Babahoyo). Pero también acudieron otros cercanos al antiguo correísmo como Marcelo Cabrera (Cuenca) y Jorge Zambrano (Manta).



Los alcaldes del país tienen varias percepciones. Terán cree que hubo un debilitamiento de la AME que contrasta con la actuación en la década de finales del 90, cuando el país atravesaba una crisis e inestabilidad política. Dijo que ese entonces los cabildos reemplazaron la deficiencia del Gobierno central a través de su trabajo.



“En el 2009, con el gobierno de Correa, hubo una línea de concentrar el poder, recursos y debilitar a las otras instituciones. Uno de los grandes cómplices fue la AME. Fui uno de los últimos presidentes que un poco defendía el municipalismo, la autonomía y la descentralización. Lamentablemente, así como se cogieron todas las instituciones, también se cogieron la AME”, refirió Terán, quien presidió ese gremio entre el 2007 y 2009.



Pero Daniel Avecilla, alcalde de Yaguachi y presidente nacional de AME, rechazó las críticas. Comentó que hoy hay una buena relación con el Gobierno de turno y que siempre se ha trabajado en beneficio de los intereses del municipalismo.



En ese sentido dijo que están a la espera de un incremento del 6% en las asignaciones por parte del Estado toda vez que se incrementó el precio de cada barril de petróleo.



Carlos Falquez, alcalde de Machala, cree que ahora hay una apertura de diálogo que ha estado ausente. “Antes se anteponía la ideología política a los intereses ciudadanos”.



En Durán, Alexandra Arce opinó diferente. Cree que en la década del correísmo los municipios –especialmente los pequeños- alcanzaron créditos no reembolsables que ayudaron a transformar a las cabeceras cantonales en temas de saneamiento, alcantarillado y dotación de agua potable. Ella, afín al correísmo, no cree que se debilitó al sector.

Verdesoto añadió que los comicios seccionales pintarán un nuevo panorama para el gremio porque habrá grupos que resurgirán como el PSC.