Municipio de Quito colectará donaciones para afectados por erupción de volcán en Guatemala

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras la erupción del volcán de fuego en Guatemala el pasado 3 de junio del 2018, el Municipio de Quito y el Patronato San José realizarán una colecta de donaciones. Estas serán enviadas a los afectados por la explosión que le quitó la vida a 30 personas.

Los interesados en realizar donaciones pueden acercarse a cuatro puntos de acopio entre las 08:00 y las 16:30 desde hoy (4 de junio del 2018). La recepción de los donativos estará habilitada hasta las 16:30 del jueves 7.



Se sugiere la donación de alimentos no perecibles como fideos, pasta comestible, arroz, granos secos, compotas para bebés, leche en polvo, avena granulada, azúcar, sopas instantáneas, cereales y atún. También se solicita a la población que done artículos de aseo como gasas, toallas sanitarias, mascarillas, papel higiénico, lágrimas artificiales, paños húmedos y pañales de bebés.



El Municipio pide a la ciudadanía no donar agua, fósforos, pilas, aceites comestibles, velas, cloro, productos inflamables y ropa.

Erupción del Volcán de Fuego en Guatemala El Volcán de Fuego durante un pulso eruptivo en El Rodeo, Guatemala el 3 de junio de 2018. Foto: AFP Vista del Volcán de Fuego durante la que sería la segunda erupción del 2018 y la más fuerte de los últimos años el domingo, 3 de junio de 2018, desde Alotenango (Guatemala). Foto: EFE Un hombre limpia su mototaxi de ceniza del Volcán de Fuego en Antigua Guatemala, Sacatepéquez (Guatemala), el 3 de junio de 2018. Foto: EFE Laderas cubiertas de ceniza del Volcán de Fuego tomadas de San Miguel Los Lotes, a unos 35 km al suroeste de Ciudad de Guatemala, el 4 de junio de 2018, un día después de una erupción. Foto: AFP Personas huyen de la aldea El Rodeo, departamento de Escuintla, a 35 km al sur de Ciudad de Guatemala, luego de la erupción del volcán. Foto: AFP Un policía lleva a un adulto mayor evacuado en Alotenango, departamento de Sacatepequez, a 55 km al suroeste de ciudad de Guatemala. Foto: AFP Personas fuera del aeropuerto internacional La Aurora, que permanece cerrado debido a las cenizas que cayeron luego de la erupción del volcán en Guatemala. Foto: AFP Residentes de varias comunidades se resguardan en un refugio temporal en el departamento de Escuintla. Foto: AFP Un vendedor de helados protege su carrito durante la caída de ceniza del volcán de Fuego en Antigua Guatemala, Sacatepéquez (Guatemala) . Foto: EFE Una pareja se cubre la cara mientras los empleados municipales barren las cenizas después de la erupción del volcán. Foto: AFP El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, habla durante una rueda de prensa en la ciudad de Guatemala . Foto: EFE Vista del daño causado por la erupción del Volcán de Fuego en San Miguel Los Lotes, un pueblo en el departamento de Escuintla. Foto: AFP ver en pantalla completa

Los cuatro puntos de acopio habilitados en la ciudad son: Patronato San José (Chile OE6-48 entre Benalcánzar y Cuenca), Epmaps (Italia y Avenida Mariana de Jesús), Administración Zonal Eloy Alfaro (Av. Alonso de Angulo y Capitán Chiriboga) y Administración Zonal Tumbaco (Juan Montalvo y Oswaldo Guayasamín).