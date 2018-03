Municipio dice que el artículo sobre seguridad turística en Quito no tiene sustento

El índice sobre Ciudades Seguras, publicado a fines del año pasado (2017) por The Economist Intelligence Unit, la división de investigación y análisis de The Economist Group, es un estudio sobre planificación urbana no sobre seguridad turística.

Esa es la posición del Municipio de Quito respecto al artículo ‘Five Destinations That Call for Caution’ (Cinco destinos que requieren precaución) del New York Times, publicado el 12 de marzo del 2018.



Verónica Sevilla, gerente de Quito Turismo, dijo que una de las referencias más buscadas para elegir destinos de viaje es la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos. De hecho, el autor del artículo cita esa fuente con un link en el que se puede observar que Ecuador está dentro del nivel 1.



En ese nivel se ubican a los lugares que requieren acciones normales de precaución.



Sevilla comentó que The Economist realizó el estudio en 60 ciudades. De ellas, la mayoría se ubica en países con alto grado de desarrollo e inversión y solo se toman siete ciudades de Latinoamérica. “En ese estudio no se toma en cuenta, por ejemplo, la situación de ciudades de Guatemala o El Salvador, para determinar el riesgo para un turista”, dijo.



Otro reparo que tiene el Municipio de Quito al artículo es que se señala que: “el sitio del Departamento de Estado dice que "el crimen es un problema generalizado en Ecuador" y también advierte sobre secuestros exprés.



Sobre esto, Sevilla comentó que, con base en las estadísticas de la Policía Nacional, desde el año 2016 no se ha reportado un caso de secuestro exprés que involucre a turistas.



Los datos de la Policía reflejan lo siguiente: durante el 2016 en Quito hubo 242 robos a turistas. Esa cifra, durante el año pasado se elevó a 249. Mientras que el hurto bajó de572 casos en el 2016 a 473, en el 2017.



Sevilla señaló que los datos que arroja el índice se deben tomar en cuenta para el planificar una ciudad y varios de los puntos que se tocan en el índice son parte de la planificación de la ciudad de cara al 2040. Sin embargo, para la funcionaria municipal, no se puede comparar a la capital del Ecuador con ciudades como las de Europa.



“Por ejemplo, el país no reporta caso de ataques terroristas. Sin embargo, el estudio dice que no contamos con infraestructura antiterrorista”, comentó.



El Municipio ya trabaja en una respuesta al artículo. Quito Turismo indicó que se divulgará un boletín con la información y datos sobre seguridad en la capital. Esto no solo se hará para difundirlo en redes sino que también se lo compartirá con las operadoras de turismo.



Sevilla indicó que el Municipio de Quito, en conjunto con el Ministerio de Turismo, buscará una respuesta sobre la base que dio pie a la conclusión de que Quito es una de las cinco ciudades más inseguras, como reza la nota del New York Times ya que no es lo que plantea el estudio de The Economist.



Jorge Eduardo Carrera es consultor de Vía Inteligente, una empresa consultora de big data en Ecuador. Asegura que a Europa no llega información actualizada sobre turismo en Ecuador, por lo cual duda del estudio publicado.



“No solo falta contexto y una investigación más profunda. Posiblemente hayan recogido información muy general, porque los datos que se indican en la noticia son datos antiguos, generales y no recogen toda la información. Para mí ese reportaje es falso”, dijo Carrera.