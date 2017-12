El Municipio de Quito plantea un nuevo modelo de compensación a transportistas

Los concejales de Quito conocerán este martes, 19 de diciembre del 2017, un proyecto de resolución municipal que busca crear un nuevo modelo de compensación para el servicio de transporte público en la ciudad.

En el presupuesto del 2018, que entró en vigencia el 10 de diciembre del 2017 por el ministerio de la ley, se apartó un rubro de USD 18 millones para este fin.



Así se descartaría por el momento un incremento en la tarifa del transporte, que estaba previsto en un proyecto de ordenanza para fijar una política tarifaria en el Distrito y que elevaría el transporte urbano de 25 a 30 centavos. El proyecto salió de la Comisión de Movilidad del Concejo para el segundo debate pero no volvió a estar en el orden del día de sus sesiones.



El alcalde Mauricio Rodas dijo que se optó por este nuevo modelo de compensación porque la propuesta de incremento del pasaje no tuvo apoyo en el Concejo. "Se buscaron diferentes alternativas. Nosotros dimos plazos a los señores transportistas para que mejoren la calidad en el servicio en aquellos aspectos que no requieren de mayor presupuesto, sino que tienen que ver con la conducta, con la voluntad de los transportistas para brindar un buen servicio", dijo.

Aunque afirma que el Municipio aún no está satisfecho con los cambios porque aún hay muchos aspectos por mejorar, Rodas mencionó que hubo algunos cambios y aspectos que registraron mejorías. "No nos parece justo que si el sistema de transporte público tiene todavía deficiencias importantes, sea el usuario quien tenga que incrementar el pago. Es decir, no queremos cargarle al bolsillo del usuario un incremento tarifario para un sistema de transporte público que todavía no registra niveles adecuados de calidad".



Según Rodas, se ha ido avanzando en el proceso de mejoras y recordó que se ha avanzado paulatinamente en la calidad del servicio y explicó que solo se pagaría la nueva compensación si los transportistas cumplen con los parámetros establecidos. Si no lo hacen, no recibirán el pago como ocurrió con la compensación que se pagó por dos años y cuatro meses hasta mediados de este año.



Para Rodas, el proceso de mejoras se completará cuando entre en servicio el Metro de Quito, se defina el proyecto de Quito Cables y entre en funcionamiento el sistema integrado de recaudo. Mientras eso ocurra, se plantea un sistema de compensación condicionado con parámetros de evaluación.



El concejal Eddy Sánchez, de MASS, afirma que su primera pregunta como presidente de esa comisión es en qué quedó ese proyecto de ordenanza en el que se trabajó a partir de la propuesta de la Secretaría de Movilidad.

"Resulta que eso se ha desechado o se ha dejado de lado. Luego se intentó el impuesto al rodaje, que también se dejó de lado por una intervención desde el Ejecutivo. Ahora hay una mesa de trabajo en los últimos días del año cuando va a ser muy difícil lograr un acuerdo", afirmó Sánchez. Lo dijo porque esta semana están en agenda dos sesiones extraordinarias más para tratar temas tributarios.