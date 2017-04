El Municipio móvil y los pasos en línea ahorran tiempo

Evitar los viajes hacia uno de los balcones de servicios del Municipio de Quito para hacer uno de los 32 trámites que existen es un ahorro de tiempo y dinero.



Para esto, el Cabildo lleva el 90% de sus servicios a las parroquias rurales y urbanas a través del Municipio Móvil.

Esta iniciativa se realiza cuatro veces al mes y el viernes 21 de abril del 2017 acudieron a la parroquia de Llano Grande, en el norte de Quito. Hasta allá llegó Manuel Chusig, cuya finalidad era informarse sobre qué hacer respecto a una quebrada que pasa cerca de su casa y la considera peligrosa. “Hace mucho tiempo la quebrada estaba seca, pero hoy ha crecido mucho y quiero que me indiquen qué se puede hacer, porque cuando voy a la Administración Zonal me dicen que haga todo por Internet y yo no sé usar”, comentó.



La finalidad del Municipio Móvil, según Carlos Flores, director metropolitano de Servicios Ciudadanos, es acercar el balcón de servicios a los moradores de los barrios. Para esto, cerca de 35 dependencias atienden a los ciudadanos en los distintos barrios donde se monta una especie de feria.



Pero, ¿qué se puede realizar en el Municipio Móvil? Según Flores, los usuarios pueden consultar sobre el impuesto predial, sacar la clave y actualizar la Patente Municipal, LUAE, realizar trámites catastrales, registro de la propiedad, tributos, entre otros.



La visita a las parroquias urbanas se incorporó este 2017, y el objetivo es llegar a 41 sectores, según el Municipio. Hasta finales del presente año se tiene proyectado cubrir el 40% de las parroquias urbanas del Distrito Metropolitano. El proyecto, que empezó con visitas a las parroquias rurales, lleva dos años de operación. 46 000 personas se han atendido.



El próximo Municipio Móvil se realizará el 28 de abril de 2017 en Solanda, en el sur de Quito. Quienes acudan también podrán acceder a los servicios de los Centros de Equidad y Justicia, salud al paso, medicina familiar y charlas sobre seguridad ciudadana.



La simplificación de trámites no solo se ha hecho a través del Municipio Móvil. También se han agilitado pasos mediante el portal Web.



Margoth Martínez llegó la mañana del jueves pasado hasta el balcón de servicios de la Administración Zonal Manuela Sáenz, en el centro de Quito. Ella tiene una tienda de abarrotes y licores. Para su funcionamiento normal requería renovar su Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE).



El trámite le tomó 15 minutos. Martínez recuerda que antes, solo para sacar la certificación de los bomberos se tomaba un día. Sin embargo, ahora puede acercarse a una de las ventanillas de atención rápida y lo hace en menos tiempo.



Jessy Jurado logró renovar su LUAE, también en la administración centro. “Es ágil adelantar los trámites en Internet. Hoy pude hacer dos trámites en los que antes me demoraba hasta dos días. Ahora me tomó medio día”, comentó.



El último trámite que redujo uno de sus pasos fue el de transferencia de dominio. Desde este mes, quienes compren o vendan un inmueble ya no deben acercarse hasta el Cabildo para retirar el documento de la hoja de rentas.



Hasta finales de marzo, quienes requerían de este documento debían llegar al balcón de servicios en dos ocasiones. Ahora, según Flores, para el cambio de nombre del inmueble solo se debe ingresar la carpeta. Después hay que acercarse a la notaría, donde pueden descargar directamente la hoja de rentas mediante un sistema del Municipio.



Otro trámite simplificado es el de la LUAE. En el caso de Martínez, solo tuvo que ingresar su trámite vía Web para después acercarse a retirarla en el Municipio. A este trámite se le llama LUAE web.



Para quienes tienen un negocio, el primer paso es ingresar a https://pam.quito.gob.ec. En ese portal Web es posible acceder al sistema LUAE para ingresar el trámite. “Esto nos permite que, de acuerdo al tipo de negocio, el usuario solo se acerque a retirar el documento”, dijo Flores.



Incluso, el Municipio hizo una prueba sobre el resultado de enviar el documento al lugar que usuario desee. Según Flores, el resultado no fue el que esperaban. De los 1 000 ciudadanos a los que se les planteó la alternativa, solo 52 pidieron el servicio. “La gente aún tiene como costumbre acercarse al Municipio para sus trámites”, dijo.



Otra medida que tomó el Municipio fue instalar unas máquinas para que los usuarios califiquen la atención de los funcionarios. Con esto, según Flores, se evalúan los cambios que se han realizado para ajustar los detalles de las nuevas medidas y el servicio que ofrecen todos los balcones de servicios municipales.