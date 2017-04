Según Rodas, el actual invierno es más fuerte que el fenómeno El Niño de 1998

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, señaló este 25 de abril del 2017 que responder por las inclemencias del tiempo “no está en control del Municipio”, luego de pedir que “no se utilice políticamente” el impacto del aguacero de ayer, que anegó las principales vías de los sectores Iñaquito y La Carolina, en el norte de la ciudad. “Eso creo que queda claro que no depende del Alcalde ni del Municipio, depende de San Pedro”, sostuvo, en rueda de prensa, desde el ECU 911 de Quito.



En rueda de prensa, Rodas dijo que la precipitación del lunes 24 de abril fue intensa y que, por sus características, “no se registran precedentes en la historia de la ciudad”. Según el Burgomaestre en 40 minutos de lluvia hubo una acumulación de “más de 53 milímetros de agua. Algo que no ha ocurrido antes”.



Rodas dijo que la temporada invernal es la más severa de los últimos 30 años. Según el Alcalde, lo ocurrido es ya más fuerte que el fenómeno de El Niño registrado en 1998.



Con respecto a las inundaciones en tres pasos deprimidos del norte de Quito, Rodas dijo que una lluvia de estas características “desborda la capacidad del sistema de colectores y drenaje de cualquier parte del mundo”.



A pesar de ello, de acuerdo al Municipio su capacidad de respuesta permitió que no existan víctimas mortales y anunciaron que se atendió “todas las 38 emergencias registradas el lunes 24 de abril”.



Con respecto a la prevención, Rodas dijo que como parte del programa Quito Listo se han invertido USD 14,6 millones en infraestructura, puentes, muros de contención, maquinaria y vehículos de emergencia. Agregó que estas acciones permitieron que no existan desgracias en las zonas identificadas como más vulnerables de la ciudad.



Añadió que permanente se desarrolla un plan de limpieza de sumideros para evitar acumulaciones de agua.



Según datos del Municipio, 1 900 efectivos atendieron las 38 emergencias de ayer. De ellas, 25 fueron inundaciones, 3 movimientos de masa, 4 colapsos estructurales y 6 caídas de árboles. No hubo víctimas mortales, pero sí tres heridos leves.



Hasta el momento, ya suman 700 emergencias en lo que va del invierno. Rodas dijo que esta cifra es siete veces más, en comparación con el invierno pasado.



Las autoridades hicieron un llamado para que no se arroje basura a los sumideros para evitar colapsos e inundaciones.