Venezolanos a las urnas tras meses de confrontación en las calles

Abrumados por el agravamiento de la crisis económica, los venezolanos votarán este domingo en unas elecciones regionales claves para el gobierno y la oposición, que medirán cómo quedaron sus fuerzas tras enfrentarse violentamente durante cuatro meses en las calles.

Unos 18 millones de electores están llamados a las urnas en

13 559 centros de votación, que abrirán a las 10:00 GMT (05:00 hora de Ecuador) para designar por cuatro años a los gobernadores de los 23 estados del país petrolero.



Los comicios se celebran con un año de retraso y luego de dos meses de tregua tras las marchas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio, convocadas por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para exigir la salida del presidente Nicolás Maduro.



El mandatario, que se declara ganador del pulso en las calles, convirtió estos comicios en una legitimación de su todopoderosa Asamblea Nacional Constituyente, desconocida por la oposición y varios países de América y Europa.



“Esto es un triunfo de la democracia socialista. Todo el que vote está votando por la Constituyente”, aseguró Maduro, en víspera de la votación.



La MUD busca relanzar su lucha y demostrar que aún es mayoría. Será el primer duelo electoral desde su aplastante victoria en las parlamentarias de 2015, cuando rompió una hegemonía chavista de 18 años.



“No se trata de unos gobernadores ni de partidos, sino de vencer a Maduro. Es una jornada histórica, reinicio de una etapa de presión que continuará contra la dictadura”, llamó el diputado Freddy Guevara, uno de los líderes de las protestas.

Un nuevo conflicto



Alistándose ante otro eventual avance de la MUD, Maduro dijo que los gobernadores electos deberán subordinarse ante la Constituyente, totalmente oficialista pues la oposición no participó en su elección al considerarla fraudulenta.



La coalición opositora descartó de plano seguir esa orden. A las puertas está un nuevo repunte del conflicto.



Aunque la MUD domina el Parlamento, su poder fue anulado por la justicia -acusada de oficialista-, y algo así puede ocurrir a los gobernadores con la Constituyente.



No obstante, la MUD llamó a su gente a desoír esos mensajes de Maduro que -cree- promueven la abstención. “Vamos a deslegitimar a la Constituyente” con el voto masivo, pidió el diputado opositor Miguel Pizarro.



Aunque el oficialismo, que tiene 20 gobernaciones, tiene una poderosa maquinaria propagandística, las encuestadoras Delphos y Datanális dan a la oposición de 11 a 18 estados, según sea la abstención.



La MUD acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE), señalado de oficialista, de buscar afectar sus votos al no permitirle sustituir candidatos que inicialmente había inscrito, y al reubicar a última hora 274 centros de votación en 16 estados.