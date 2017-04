Lilian Tintori dice que no le dejan ver a su esposo Leopoldo López en su cumpleaños

Lilian Tintori, esposa del político preso venezolano Leopoldo López, aseguró el sábado 29 de abril de 2017, que no le permiten ver a su marido, quien hoy cumple 46 años, de los cuales este es el cuarto que pasa en la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas, donde ha estado encarcelado desde febrero de 2014.

En un video difundido en su cuenta de Twitter (@liliantintori), la esposa de López que se muestra en compañía de sus dos hijos y de Antonieta Mendoza, madre del político, asegura que están esperando desde las 15:40 GMT (10:40 hora de Ecuador) a las afueras de la cárcel y que no les permiten el acceso.

No nos dejaron pasar a Ramo Verde para ver a Leopoldo en su cumpleaños, pero desde la puerta le cantamos cumpleaños https://t.co/gabt6hGssf — Lilian Tintori (@liliantintori) April 29, 2017

"No nos dejan pasar y no nos dicen por qué, simplemente nos dicen que no hay visita y cada vez que vienen los abogados no hay visitas y Leopoldo ya tiene un mes incomunicado, eso es un abuso", dijo Tintori, quien agregó que es "un trato inhumano" negarle la visita a unos niños el día del cumpleaños de su papá.



Según Tintori, la fiscalía y la Defensoría del Pueblo tienen conocimiento de que hoy le realizarían la visita a Leopoldo.

Hoy, algunos opositores venezolanos felicitaron a López y recordaron que hoy celebra su cuarto cumpleaños encarcelado.

"Hermano, hoy pasas tu cuarto cumpleaños en Ramo Verde pero no habrán barrotes que puedan callar tu lucha y convicción #LeopoldoYVzlaNoSeCansan", escribió el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el opositor Freddy Guevara, quien también es el coordinador encargado del partido que fundó López, Voluntad Popular (VP).



Por su parte, el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, también recordó el cumpleaños de López y afirmó que cada día está "más cerca" su libertad y la de Venezuela.



El presidente de la AN, el opositor Julio Borges, y los diputados y militantes de VP, Luis Florido, Olivia Lozano y Juan Guaidó hicieron lo propio.



Leopoldo López cumple una condena de casi 14 años en Ramo Verde tras ser declarado culpable de los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio por pronunciar discursos que promovieron la violencia durante una marcha antigubernamental el 12 de febrero de 2014.



Ayer, algunos diputados opositores y cientos de sus seguidores se movilizaron hasta la cárcel de Ramo Verde para pedir la libertad de los políticos presos, entre ellos López, y realizar una sesión en la que aprobaron un manifiesto por la supuesta "violación" de los derechos humanos de los opositores encarcelados.