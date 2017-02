Unasur agradece a Samper su gestión por la paz en la región

Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) agradecieron el martes 31 de enero de 2017 al secretario saliente de la entidad, Ernesto Samper, por su contribución a la paz regional y a su integración.

Los cancilleres reunidos en Quito de manera extraordinaria, destacaron la labor del ex presidentecolombiano, quien dejó su cargo hoy. Ante su dimisión, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuyo país detenta la presidencia pro témpore del organismo, resaltó que la Unasur "no presenta un vacío administrativo y continúa en desarrollo el debate, en su seno, de los principales temas de la región".



Rodríguez dijo que el ente continúa en pleno funcionamiento y quese escogerá un nuevo secretario que "debe expresar el liderazgo de este bloque" aunque declinó dar nombres para evitar un entorpecimiento de la elección, advirtió.



El canciller de Ecuador, Guillaume Long, agradeció a nombre del gobierno ecuatoriano la labor de tres años de Samper y aseguró que la designación de su reemplazo será a la brevedad. "Estamos en ese proceso, no tenemos un nombre definitivo, hay un consenso de que se tiene que dar rápidamente", expresó. "Agradezco a Ernesto Samper todo lo que ha hecho por la paz en nuestra región", agregó Long.



En su informe final, Samper resumió que su principal acción fue coadyuvar a los acuerdos de paz en su país, al diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela y el acompañamiento a los procesos electorales de la región. A su salida, Samper planteó que exista una "solidaridad colectiva" ante las politicas migratorias del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, calificó al muro entre Estados Unidos y México propuesto por Trump como "de la ignominia". Samper, expresidente de Colombia, asumió la secretaría general de Unasur en 2014 convirtiéndose en el cuarto funcionario representante de los países que conforman el organismo. El primer secretario general fue el fallecido mandatario argentino Néstor Kirchner.