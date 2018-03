Rusia expulsa a diplomáticos occidentales como reacción a sanciones

La crisis entre Rusia y Occidente vivió este viernes 30 de marzo de 2018 un nuevo capítulo: Moscú anunció la expulsión de numerosos diplomáticos occidentales, en respuesta a una medida similar adoptada por parte de la comunidad internacional como sanción por el presunto envenenamiento del exespía ruso Serguei Skripal en Reino Unido.

El Ministerio de Exteriores ruso expulsó al mismo número de diplomáticos de los distintos países que previamente habían tomado la misma media con funcionarios rusos. Así se lo comunicaron a los embajadores que fueron desfilando por el ministerio a lo largo del día.



Los países afectados por las medidas de hoy son Albania, Australia, Canadá, la República Checa, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Holanda, Noruega, Polonia, Rumanía, España, Suecia y Ucrania, afirmó el ministerio en un comunicado.



Además, Rusia evalúa tomar medidas contra Bélgica, Georgia, Hungría y Montenegro, que se unieron a las sanciones occidentales en el último momento. Se trata de la reacción de Moscú después de que más de 25 países occidentales expulsaran a unos 150 diplomáticos rusos en los últimos días en solidaridad con Reino Unido.



El jueves el ministerio ruso ya había convocado al embajador estadounidense para informarle de que expulsaba a 60 diplomáticos de ese país y cerraba el consulado de San Petersburgo. Washington había anunciado esta semana que el mismo número de funcionarios rusos debían abandonar su territorio y que dejaría de funcionar el consulado de Seattle.

Rusia se vio obligada a reaccionar así, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “Nosotros no empezamos la guerra diplomática" y estas sanciones son sólo una respuesta a "actuaciones no amistosas contra Rusia”, afirmó.



Londres acusa al Estado ruso de haber envenenado a Skripal y su hija Yulia en la ciudad inglesa de Salisbury con el agente nervioso Novichok, producido en la antigua Unión Soviética, algo que Moscú ha negado desde el primer momento.



Padre e hija se encuentran hospitalizados tras el ataque. Reino Unido expulsó este mes a 23 diplomáticos rusos en relación con el caso Skripal y Rusia respondió con una medida equivalente. Ahora, el Reino Unido deberá reducir en el plazo de un mes su personal en la embajada y consulados al mismo nivel del que tiene Rusia en territorio británico, comunicaron hoy las autoridades rusas al embajador de ese país.



No se mencionó el número exacto de diplomáticos que deben abandonar las oficinas británicas. “A la vista del comportamiento previo de Rusia esperábamos una respuesta”, explicó una portavoz del Ministerio de Exteriores británico, que calificó de “lamentable” la decisión de Moscú.



Esto no cambia el hecho de que Moscú tenga la culpa del atentado contra el exagente doble Skripal y su hija, con lo que violó la legislación internacional y la convención de armas químicas, añadió la portavoz.

Tampoco a Alemania le sorprendió la expulsión de cuatro de los miembros de su embajada, cifra similar a los diplomáticos rusos cuya expulsión anunció Berlín el lunes. “No adoptamos a la ligera la decisión de expulsar a diplomáticos rusos. Nuestra reacción en el caso Skripal como señal política fue necesaria y adecuada”, explicó el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas.



Aun así, el ministro se mostró dispuesto a dialogar con Rusia. En el caso de España, tendrán que abandonar el territorio ruso dos de sus diplomáticos que fueron declarados “personas non gratas”,

según confirmaron a dpa fuentes de la diplomacia española.



También fueron expulsados dos diplomáticos holandeses, dos italianos, tres checos, cuatro polacos y cinco de los países Bálticos, entre otros. La postura frente a Rusia es controvertida en el seno de la Unión Europea (UE).



Moscú alega que Londres no presentó pruebas concretas en su contra. Ese mismo argumento esgrimen algunos países de la UE que no se unieron a las sanciones contra Rusia, como Austria, Luxemburgo o Grecia. Casi cuatro semanas después del ataque, los investigadores británicos siguen buscando pistas sobre lo ocurrido.



Según medios británicos, Yulia Skripal, de 33 años, se encuentra ya consciente y puede comer y beber. Los investigadores confían en que su testimonio les revele si ella y su padre fueron seguidos antes del ataque. Se cree que ambos fueron envenenados al entrar en contacto con la sustancia tóxica en la puerta de su casa.



Según la polícía británica, en la puerta del domicilio del exespía en Salisbury se encontró la mayor concentración de Novichok, que se habría detectado en las manos de las víctimas. Yulia, que tiene nacionalidad rusa y vive en Moscú, estaba visitando a su padre cuando se produjo el ataque. El exagente doble sigue grave pero estable.