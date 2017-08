Maduro dice que Macri tiene ‘obsesión’ con Venezuela y lidera ataque al país

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el sábado al mandatario argentino, Mauricio Macri, de tener una “obsesión fatal” con su país y de convertirse en la “punta de lanza” de una agresión internacional contra su gobierno.

En una entrevista con la argentina Radio Rebelde, Maduro dijo que el mandatario no solo “destruye” a su pueblo y “agrede” a la clase obrera, sino que, además, “es la punta de lanza de la destrucción de la unión que hemos logrado en América Latina y el Caribe”.



En ese sentido, consideró que Macri se ha alzado también como un “estandarte” de la “búsqueda de un bloqueo económico, financiero comercial, y político” contra Venezuela, “como el que se le hizo a Cuba”.



Asimismo, se refirió al hecho de que el gobierno argentino anunciará esta semana que le retirará la Orden del Libertador San Martín con la que la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) condecoró a Maduro en 2013. “Los estoy esperando. Me la dio el pueblo argentino y no me la dio a mí, se la dio al pueblo de Venezuela (...), le pertenece al pueblo y va a quedar ridículo”, criticó. “La obsesión fatal que tiene el señor Macri con Venezuela no es normal. Ojalá tuviera esa obsesión para generar empleo en Argentina, para atender a los pensionados, para mejorar la salud, para recorrer los barrios”, aseveró.



El mandatario también puso el acento sobre la situación de la activista social y diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur) Milagro Sala, en prisión preventiva en la norteña provincia argentina de Jujuy desde enero de 2016 y ante cuya detención ya se han pronunciado en contra numerosos organismos internacionales.

En una breve conexión telefónica con Sala durante la entrevista, ambos se transmitieron su “solidaridad” y “fuerza” por las coyunturas que atraviesan y Maduro deseó que se termine pronto el “bochorno internacional” que atraviesa el país austral por este caso. “Nos vamos a dar pronto un abrazo de victoria, Milagro. Resiste, que llevamos en nuestra alma el espíritu rebelde de los libertadores”, agregó.