Ministro venezolano advierte que no tolerará 'atrocidades' policiales

El ministro de Defensa venezolano, general Vladimir Padrino López, advirtió el martes 6 de junio de 2017 a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que no tolerará que sus efectivos cometan "atrocidades" mientras hacen frente a las manifestaciones convocadas por la oposición.

Las declaraciones de Padrino se producen luego de que en los últimos días se incrementaran las denuncias por el uso excesivo de la fuerza por parte de la GNB y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que habrían disparado perdigones y robado las pertenencias de decenas de manifestantes y profesionales de la prensa. "No quiero ver un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle, el que se aparte de la línea de Estado de la preeminencia de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos y que se comporte no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad", aseguró Padrino durante un discurso frente a un grupo de oficiales.



Hasta el momento, Padrino había defendido la actuación de los cuerpos policiales del Estado, que han tenido que hacer frente a 67 días de protestas casi continuas a nivel nacional para denunciar lo que la oposición venezolana considera un "golpe de Estado" por parte del presidente venezolano, Nicolás Maduro.



Según la oposición venezolana, Maduro buscaría desmantelar la Asamblea Nacional (Congreso), controladapor la oposición, y suspender de manera definitiva las elecciones con voto universal, directo y secreto para mantenerse en el poder. En tanto, el ministro de Interior, general Néstor Reverol, no asistió a una citación del Legislativo para responder por las denuncias de excesos y violaciones de derechos humanos que habrían cometido los organismos policiales para reprimir las protestas.



Ante la ausencia de Reverol, la bancada mayoritaria de la oposición votó en favor de iniciar el proceso de destitución del ministro, cuya votación definitiva podría ocurrir este jueves. Sin embargo, en este momento los actos emanados de la Asamblea venezolana no tienen carácter vinculante tras ser declarada en "desacato" por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el año pasado por juramentar a tres diputados cuya elección fue suspendida por el propio máximo tribunal.



Venezuela ha experimentado 67 días de protestas que han dejado según la fiscalía de ese país 65 muertos, aunque el lunes el ministro de Comunicación e Información venezolano, Ernesto Villegas, advirtió que la cifra sería de 80 fallecidos en distintas circunstancias.