El Mercosur decide suprimir la figura de su Alto Representante General

El Mercosur ha decidido suprimir la figura de su Alto Representante General (ARGM), creada para impulsar el proceso de integración del bloque, especialmente en el ámbito de las políticas sociales, según distintas fuentes consultadas por la Agencia Efe.

La eliminación de este importante órgano político, uno de los pilares del Mercosur y con sede en Montevideo, será aprobada en la cumbre de mandatarios del bloque regional prevista para el próximo 21 de julio en Mendoza (Argentina), confirmó hoy a Efe el canciller de Paraguay, Eladio Loizaga.



Loizaga indicó que la propuesta, planteada por su país luego de culminar el pasado 31 de enero el mandato al frente del órgano del brasileño Florisvaldo Fier, conocido como "doctor Rosinha", fue secundada por los cuatro países miembros.



En el marco de esa propuesta, el pasado abril se realizó una reunión en la que el Grupo de Mercado Común (GMC) del Mercosur ordenó al Grupo de Análisis Institucional del bloque la elaboración de una norma para la supresión del ARGM. Loizaga explicó que lo que motivó la eliminación de ese ente en el bloque regional fue una "sobreposición de funciones" del organismo, que se encargaba, entre otras tareas, de representar al Mercosur en el exterior y mantener diálogo con otros órganos del mismo. "El Alto Representante nació en un momento político del Mercosur a propuesta de un país y fue nominado, pero con el tiempo hemos notado que muchas veces, especialmente en este último período, actuaba sin tener mandatos de los cancilleres", aseveró el ministro paraguayo.



Con respecto a los fondos que ese organismo tenía destinados, aproximadamente USD 531 000 para el 2017, el diplomático señaló que ese dinero "tendrá que ser redistribuido" y que "quizás" vaya al área social del Mercosur.



Por su parte, el último en ejercer como alto representante general del bloque, el doctor Fier, dijo hoy a Efe que, si bien no tuvo hubo una comunicación oficial, "imaginó" que podría plantearse la eliminación del organismo dado que no se designó un sucesor al cargo.



El exalto representante lamentó la decisión y manifestó que su supresión tendrá consecuencias negativas en cuanto a la integración y la articulación de los distintos organismos del bloque, ya que el ARGM era su "voz" y no será lo mismo a través de la representación de la presidencia pro témpore. "Cuando se propuso la creación del ARGM fue porque hubo un debate en el que se discutía la institucionalidad del bloque y se pretendía salir del aspecto económico, crear un organismo social y tener una representación que hablara en el nombre del bloque", aseveró Fier.

En esa misma línea se expresó el diputado uruguayo y vicepresidente de la Mesa del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Daniel Caggiani, quien manifestó a Efe que la supresión del ARGM no es una buena noticia para el bloque y su Parlamento, ya que el ente promovía la integración desde el punto de vista comercial, social, productivo y laboral. "El ARGM cumplía un papel primordial sobre todo en la priorización de la participación social de las decisiones del Mercosur y en el seguimiento y la jerarquización del papel del Fondo para la Convergencia Estructural, aspectos que tienen que tener un liderazgo político importante", destacó el parlamentario.



Por su parte, el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Carlos "Chacho" Álvarez, dijo a Efe que los países del bloque buscan "rediseñar" algunas de las instituciones que lo conforman.



Si bien admitió desconocer las resoluciones internas del bloque, Álvarez apuntó que la decisión fue tomada en consenso por los cuatro miembros fundadores y apuntó que, en una mirada más amplia, Latinoamérica necesita "subregiones fuertes".