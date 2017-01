El presidente iraní dice que ya no es momento de levantar muros entre países

Hasan Rohaní, presidente iraní, afirmó el sábado 28 de enero de 2017 que el mundo vive una época de "reconciliación y coexistencia y no de levantar muros entre países", en alusión a la polémica decisión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de construir una barrera en la frontera con México.

"Hoy no es tiempo de levantar un muro entre las naciones, se olvidaron de que hace años se derribó el muro de Berlín? Incluso si hay algún muro entre los países, debería ser demolido", subrayó Rohaní.



Aunque no nombró directamente a Trump, se refirió, también de forma indirecta, a la orden de prohibir temporalmente la entrada en Estados Unidos de ciudadanos de Irán y de otros seis países de mayoría musulmana -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Iraq y Yemen-, para impedir la llegada de supuestos terroristas de esas naciones.



Durante la inauguración de una convención internacional de guías turísticos en Teherán, el presidente iraní insistió en que "el mundo de hoy no es un mundo donde se pueda crear una distancia entre las naciones y los pueblos de diferentes territorios".

"Hoy es el día de la amistad entre vecinos y somos vecinos globales (...). Hoy nadie puede oponerse a la globalización", agregó.



Rohaní remarcó que es necesario "más que nunca promover la unidad", así como "un mayor compromiso entre las naciones si buscamos crear paz, estabilidad y seguridad".



Por último, en otra clara referencia a Trump, el dirigente iraní indicó que "la anulación de acuerdos comerciales no ayudará al desarrollo de la economía mundial".