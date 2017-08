Un nuevo incendio en un rascacielos de Dubái

Un incendio se declaró este domingo 6 de agosto de 2017 en un rascacielos de Dubái situado justo enfrente de una torre residencial dañada 48 horas antes por el fuego, anunció la Defensa Civil de la ciudad-Estado de los Emiratos Árabes Unidos.

La Defensa Civil declaró haber apagado “un incendio menor” que estalló en un balcón de la Tiger Tower (78 pisos), inaugurada en 2010, sin causar víctimas.



El viernes de madrugada otro incendio había destruido 38 de los 676 apartamentos del rascacielos The Torch (87 pisos), también sin causar víctimas, declaró el servicio de prensa del gobierno de Dubái.



The Torch ya había sufrido un incendio en 2015.



Las autoridades no precisaron las causas de ninguno de los dos siniestros de esta semana.



Las temperaturas superan actualmente los 40 ºC en esta región del Golfo.



Dubái, que tiene más de 2,5 millones de habitantes, en su mayoría extranjeros, está llena de rascacielos y edificios futuristas. En los últimos años se han registrado en la ciudad varios incendios que han causado cuantiosos daños materiales pero pocas víctimas.