La Iglesia colombiana pide que no se manipule políticamente la vista papal

Colombia deberá hacer un esfuerzo para no "manipular" políticamente, en favor de "intereses personales o de grupo", la visita que el papa Francisco hará al país en septiembre, manifestó mnseñor Fabio Suescún, el obispo encargado de organizar la gira del pontífice.

"Hay una súplica por el respeto al papa y al país, y para que no se haga ninguna manipulación política. Sería restarle a la visita toda su fuerza porque el papa quiere la unión, no ponerse al servicio de intereses particulares", subrayó Suescún, obispo castrense, en una entrevista con Efe en Bogotá.



La visita de Francisco, del 6 al 10 de septiembre próximo, ocurrirá en plena precampaña de las elecciones presidenciales colombianas de 2018, en las que tendrá un gran peso la aplicación del acuerdo de paz con el grupo guerrillero FARC, un asunto que es motivo de polarización en el país. "En un país que ha quedado resentido y martirizado por la guerra, la invitación del papa al perdón y a la reconciliación va a ser un bálsamo importante para sanar heridas e invitarnos a un futuro mejor", aseguró el obispo.



Asimismo, sostuvo que la visita apostólica de Francisco debe servir, "sin olvidar la historia", de "oportunidad" para no depender más de un pasado "de injusticia, violencia e incomprensión" sino de una búsqueda de nuevos caminos.



Suescún destacó que lo más importante del viaje, el quinto que el papa hace a América Latina, no son los multitudinarios eventos que paralizarán el país durante casi una semana, sino la preparación de esta cita con el obispo de Roma y el legado que esta deje en lo que calificó como "la posvisita".



En este sentido, el prelado explicó que cada una de las paradas del pontífice en las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena tendrá un objetivo distinto.

"El papa tendrá su morada en Bogotá durante la visita, allí pernoctará todas las noches. Además visitará al presidente de la República (Juan Manuel Santos) y se encontrará con los líderes políticos. También estará con los jóvenes y hará la gran misa con el tema de la vida y la paz en el Parque de Simón Bolívar", detalló.



Posteriormente, el sumo pontífice visitará Villavicencio, puerta de entrada a la región agrícola de los Llanos Orientales, que soportó una intensa presencia de la guerrilla durante cinco décadas y también de grupos paramilitares.



Allí, Francisco hablará de la reconciliación y, previsiblemente, será el lugar en el que se encontrará con víctimas del conflicto y con guerrilleros desmovilizados.



La tercera parada será Medellín, uno de los principales polos de actividad económica del país, donde Francisco realizará una "acción de gracias por las vocaciones" en Colombia.

Francisco acabará su viaje en Cartagena, donde vivirá en primera persona "el contraste agudo de la pobreza" acompañando a los más desfavorecidos y centrando toda la atención en la figura de San Pedro Claver, el jesuita español elevado a patrón de los derechos humanos por su defensa incansable de los esclavos con los que se traficó durante siglos en la hoy idílica ciudad caribeña.



Finalmente, monseñor Suescún se refirió a otras cuestiones más "triviales" relacionadas con la visita del papa Francisco, como la creación de un "himno" o canción que identifique la tercera visita de un papa al país que ha dado al mundo artistas de la talla de Shakira, Carlos Vives o Juanes. "Vamos a abrir un concurso sobre la canción de la visita del papa, no sé aún si con características de himno pero sí que sirva para unir y para expresar el tener al papá en la casa", concluyó Suescún.