FARC rechaza denuncias sobre falta de control en zonas de preagrupamiento

Las FARC rechazaron este miércoles 28 de diciembre dFe 2016, las declaraciones del gobernador del departamento de Antioquia (noroeste), Luis Pérez Gutiérrez, quien manifestó que no hay control en las zonas de preagrapamiento de esa región, donde hay una "alta circulación de mujeres", con lo que según el grupo guerrillero se pretende sabotear la paz.

"Las absurdas e infames declaraciones del gobernador de Antioquía, Luis Pérez Gutiérrez, sugiriendo explotación sexual infantil y prostitución en los Puntos de Preagrupamiento Temporal (PPT) de San Francisco en Yondó, son una afrenta a los hombres y mujeres de nuestra organización y un atentado a la construcción de la paz estable y duradera", afirmaron las FARC en un comunicado.



Según Pérez, en Antioquia hay once zonas de preagrupamiento, cada una con 100 o 200 guerrilleros, "pero hoy no tienen ningún tipo de verificación, control, ni vigilancia", manifestó el gobernador a medios locales.



Agregó que "tenemos guerrilleros armados que mantienen contacto con la población civil, bajan a las zonas urbanas a ingerir licor, están cerca de niños y jóvenes y se ha advertido sobre una alta circulación de mujeres".



Sin embargo, las FARC han asegurado que "el país conoce que la ONU supervisa las Puntos de Preagrupamiento de las FARC, pero esta nueva falsa acusación demuestra otra vez la vocación de guerra del gobernador y los medios que no hacen periodismo sino que inventan y manipulan contra este proceso".

Por este hecho las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) afirmaron que no aceptarán la visita de Pérez a esas zonas "porque solo lleva" odio y rencor".



"Nada dicen del proceso de reconciliación que vive hoy la familia colombiana y de la que hace parte la guerrillerada fariana, porque su odio no les permite ver esto", añaden en el comunicado.



Tras conocer las denuncias del gobernador Pérez, el Mecanismo Tripartito de Monitoreo de Zonas Veredales se ha desplazado al sitio de preagrupamiento para hacer las investigaciones respectivas sobre un tema que según el funcionario comienzan a preocupar a los habitantes del sector.



Luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC el pasado 24 de noviembre en Bogotá, los miembros de ese grupo insurgente se encuentran en puntos de preagrupamiento antes de acudir a las zonas de reunión en que se desarmarán y desmovilizarán.