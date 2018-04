Estudiantes venezolanos se organizan para lograr cambio de gobierno y llaman a movilización

LEA TAMBIÉN

Los estudiantes venezolanos se reunieron el jueves 19 de abril de 2018 en la Universidad Central de Venezuela (UCV) para organizar sus ideas y trazar una “ruta de lucha” que logre el cambio de gobierno, y llamaron a una movilización el 27 de abril para rendir honor a la juventud del país que, aseguran, ha sido “maltratada”.

Tras un encuentro de más de cuatro horas, el portavoz del comité organizador del llamado ‘Congreso Nacional de Juventudes’, Luis Martínez, indicó que el viernes 20 de abril, darán a conocer la “ruta de lucha” que se construyó con las propuestas discutidas en la actividad de este jueves y con la que piensan enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro al que consideran una ‘dictadura’.



“Hoy esta juventud decidió movilizarse, construir a partir de esas ideas en rebelión el país que nosotros soñamos (...) y por eso nosotros los convocamos a todos este próximo 27 de abril al lugar donde murió (en una protesta en 2017) nuestro compañero (Juan Pablo) Pernalete (Altamira, Caracas)”, dijo Martínez.



La convocatoria no es solamente para rendir “honor a los caídos sino también a esta juventud que ha sido mancillada” y “maltratada, a esos jóvenes que han sido obligados a estar en el exilio forzoso”, explicó.



“La invitación de esta generación es que pronto, en un futuro inmediato, toda esa gente que se ha ido y todo el mundo venga a los museos de historia para que vea plasmada la historia que hemos decidido construir, con sangre, sudor y lágrimas. Esta generación (...) que decidió conquistar la libertad de Venezuela”, agregó.

Esta convocatoria coincide con la ya hecha por el opositor Frente Amplio Venezuela Libre que llamó ayer miércoles a una “gran jornada de protestas” contra la corrupción para el 27 de abril y pidió unidad a los ciudadanos del país caribeño para lograr un cambio de gobierno en ese país.



En el evento de los estudiantes participaron dirigentes juveniles de distintos partidos opositores y del chavismo disidente, así como de ONG y portavoces del sector empresario, sindical, salud, la iglesia católica y evangélica.



En el inicio del debate, la también portavoz del comité organizador del congreso, Sairam Rivas, dijo a los presentes que entre sus propuestas estaba un “programa de reconstrucción nacional”.



Desde el comité organizador los “invitamos como juventud (a) este programa de reconstrucción nacional, a debatir la Venezuela independiente y soberana que sí es posible (...) a debatir la propuesta de desconocer las fraudulentas elecciones presidenciales del 20 de mayo”.

“Los llamamos como juventud a ser ejemplo, de ahora en adelante, de rebeldía, de insumisión y de generar una movilización nacional y un gran movimiento nacional y ser ejemplo, desde ahora en adelante, en cualquier lugar del mundo de las luchas que debe dar la juventud para lograr la democracia”, agregó.



Rivas indicó además que este congreso era un mensaje a la oposición venezolana para que sepa “que esta unidad es la que hace falta para salir del régimen”.



Entretanto, la directora del congreso, Hilda Rubí, explicó a Efe que realizaban este evento debido a que la “juventud venezolana no podía seguir callada” y señaló que el cambio de Gobierno “pasa por la organización de cada uno de los sectores”.



Según testimonios de los estudiantes, los “únicos” que no formaron parte del evento fueron los jóvenes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



El congreso también fue respaldado además por diputados opositores como Delsa Solórzano o Juan Andrés Mejía, quienes asistieron a la actividad.



Asimismo, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el opositor Julio César Reyes, también manifestó su mensaje apoyo a través de la red social Twitter.



“Vaya un saludo y mi cercanía a todos los padres de nuestros valientes jóvenes que han sido víctimas de la represión en 2017, reunidos hoy en Caracas. Sus muertes no son en vano. ¡Conquistaremos la libertad y la justicia para salvar a Venezuela!”, dijo.