Jeff Sessions se recusó de investigación sobre Rusia por vínculos con Trump

El Departamento de Justicia estadounidense afirmó el jueves que el fiscal general, Jeff Sessions, declinó participar en la investigación sobre los intentos de Moscú de interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 porque estaba involucrado en la campaña de Donald Trump.

El vocero del Departamento de Justicia, Ian Prior, dijo: “Fue por esa razón, y solo por eso” que Sessions se rehusó el 2 de marzo a participar en la investigación sobre la trama rusa.



El comunicado fue dado a conocer horas después de que el exdirector del FBI, James Comey, dio su esperado testimonio sobre los supuestos esfuerzos del presidente por influir en esta investigación.



En el comunicado no se mencionan los contactos de Sessions con el embajador ruso, Sergey Kislyak, sobre los que no informó en una audiencia en la que fue confirmado en el cargo.



Comey, quien fue despedido de su puesto al frente del FBI el mes pasado, contó a un comité del Senado que él había pensado que Sessions declinaría participar en esa investigación antes del momento en que lo hizo, por razones que no se han divulgado y que son clasificadas.